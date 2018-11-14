Адвокат: До приговора в клетках у нас сидят ещё невиновные люди

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В эфире НСН почетный адвокат России Людмила Айвар поддержала предложение сенаторов о запрете стеклянных кабин и клеток в залах судебных заседаний.

Запретить использовать клетки и стеклянные кабины в залах судебных заседаний предложили в Совете Федерации. По мнению сенаторов-авторов инициативы, это ограничивает возможности подсудимого на получение правовой помощи, а также эффективное участие в судебном разбирательстве, сообщает «Интерфакс». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.



Почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН согласилась, что нахождение в клетке или стеклянной кабине во время суда сильно осложняет жизнь обвиняемых. «Человек до момента вступления приговора в законную силу является невиновным и пользуется теми же правами, что и гражданин, который не привлекается к уголовной ответственности. Особый правовой статус обвиняемого не говорит о том, что человек должен быть лишен возможности в зале судебного заседания сидеть за столом, пользоваться услугами адвоката, делать записи. Сам факт нахождения человека в таких условиях создает эффект, что приговор, который выносится этим людям, уже подразумевает то, что они заключенные. И на судью и присяжных это иногда действует не совсем положительно», - заявила Людмила Айвар.

Адвокат обратила внимание, что раньше в залах судебных заседаний вместо кабин и клеток были деревянные бордюры, и при этом инцидентов с нападениями и противоправными действиями со стороны подсудимых практически не было. «Никто ни на кого не нападал. В американском суде, например, сейчас даже банды, обвиняемые в убийствах, сидят рядом со своими адвокатами за столом, могут в любой момент сделать записи, посоветоваться», - уточнила Людмила Айвар.

Напомним, что в июле этого года спикер верхней палаты Валентина Матвиенко также поднимала вопрос о запрете ограждений в залах суда, отметив, что «негуманно» и «недостойно» держать в клетках людей «не обвиненных еще ни в чем».