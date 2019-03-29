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Общество

Адвокат: Абызова под залог не отпустят

29 Марта 2019 в 14:19
Адвокат: Абызова под залог не отпустят
Александр Карабанов в эфире НСН объяснил, почему освободить бывшего министра не удастся.

Адвокаты бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали его арест. Они намерены добиться его перевода под домашний арест под залог в 1 млрд рублей.

Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН выразил уверенность, что освободить Абызова не удастся, но апелляцию подавать надо.

Кто следующий? В арестах Абызова и Ишаева увидели сигнал действующим чиновникам 

«Принимая во внимание его социально-политический статус, я уверен, что это дело имеет политическую подоплеку. И в данном случае Уголовно-процессуальный кодекс мог работать, если бы не было дополнительного интереса и контроля со стороны власти. Исходя из этого, я считаю, что на этом этапе все действия адвокатов по оспариванию решений не приведут ни к какому результату. Но в любом случае эту базу готовить надо, потому что политическая составляющая может поменяться. И тогда адвокаты добьются нужного результата», - пояснил юрист.

Напомним, Абызов был задержан 26 марта по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы принял решение отправить Михаила Абызова в следственный изолятор «Лефортово».

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