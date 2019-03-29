Адвокат: Абызова под залог не отпустят

Адвокаты бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали его арест. Они намерены добиться его перевода под домашний арест под залог в 1 млрд рублей.
Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН выразил уверенность, что освободить Абызова не удастся, но апелляцию подавать надо.
«Принимая во внимание его социально-политический статус, я уверен, что это дело имеет политическую подоплеку. И в данном случае Уголовно-процессуальный кодекс мог работать, если бы не было дополнительного интереса и контроля со стороны власти. Исходя из этого, я считаю, что на этом этапе все действия адвокатов по оспариванию решений не приведут ни к какому результату. Но в любом случае эту базу готовить надо, потому что политическая составляющая может поменяться. И тогда адвокаты добьются нужного результата», - пояснил юрист.
Напомним, Абызов был задержан 26 марта по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы принял решение отправить Михаила Абызова в следственный изолятор «Лефортово».