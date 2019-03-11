Абдулатипов назвал виновных в низкой зарплате педагогов Дагестана

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Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН призвал заняться оздоровлением экономики, чтобы зарплаты бюджетников Москвы и Северного Кавказа не отличались в 50 раз.

Москва и Дальний Восток стали лидерами рейтинга самых высоких зарплат в сфере образования. Меньше всего оценивается труд педагогов в Карачаево-Черкесии и республиках Северного Кавказа. Там зафиксирован наименьший процент учителей, которые получают заработную плату выше 50 тысяч рублей. Таких счастливчиков - всего 0,4% от общего числа работников сферы образования.

Для сравнения в Москве доля высокооплачиваемых работников сферы составляет 59,5%.

РИА Рейтинг исследовало размер заработной платы не только учителей школ, но также работников всей системы образования, включая дошкольное и высшее, и учреждений всех форм собственности.

Средняя заработная плата работников образования в 2018 году в России составила 30 тысяч рублей. Получающих больше 50 тыс. рублей в месяц в стране оказалось 12,3%.

в эфирерассказал, что нужно сделать, чтобы педагоги Северного Кавказа не чувствовали себя нищими по сравнению с московскими коллегами.

«Когда в 2000-м году к власти пришел Владимир Путин, зарплата учителей составляла менее 5 тысяч рублей. За эти годы зарплата существенно повысилась. Но, учитывая современные запросы людей, прожить на такие деньги невозможно. Надо принимать меры по эффективному развитию экономики. Откуда взять зарплату, если экономика слабая и неэффективная? - удивился политик.Рамазан Абдулатипов напомнил, что Дагестан в числе других северокавказских республик по уровню бюджетной обеспеченности последние 20 лет занимает места в конце списка. Однако в России как в федеративном государстве должны быть единые стандарты социальных услуг, в том числе по уровню зарплат врачей и учителей.

«Но как эти стандарты исполнять, если в Дагестане получают зарплату в 50 раз меньше, чем в Москве. А потом удивляются, что все едут в столицу. Республике при этом не выделяются субсидии, чтобы выровнять ситуацию. И попытка моей команды перейти на саморазвитие Дагестана не стала успешной. Или мы обеспечиваем федеральные стандарты, а том числе по части зарплат, или мы устанавливаем конкретные показатели эффективности деятельности регионов», - предложилсвой вариант выхода из ситуации экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Добавим, ранее руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. На внеочередной сессии Госсовета республики градоначальник заявил, что добросовестные и трудолюбивые врачи и учителя получают достойную зарплату.