Узники Освенцима: Мы думали, что не выживем

Специальный корреспондент НСН попросил бывших узников поделиться своими воспоминаниями о тех событиях.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, приуроченный к освобождению Красной армией концлагеря Освенцим. В преддверии этой даты 24 января в Брюсселе представители политической элиты Евросоюза и оставшиеся в живых узники лагеря смерти приняли участие в ежегодной церемонии, посвященной жертвам фашистского геноцида.

Специальный корреспондент НСН попросил бывших узников Освенцима Неймана Хермана и Поля Соболя поделиться своими воспоминаниями о тех событиях.

- Как это было?

- У фашистов были списки всех евреев, которые жили в Бельгии. В сентябре 1942 года со всей своей семьей я был арестован здесь, в Брюсселе нацистами и увезен в лагерь. По доносу. Были люди, которые получали деньги, сдав евреев фашистам. Иногда дети жертвовали ради своих родителей, выдавая себя. И в 1945 году меня перевезли из Освенцима в Дахау, под Мюнхеном. 1 мая меня освободили американцы. Из всей семьи я один остался в живых. Мне было 18 лет.

- Много ли людей забрали с вами?

- Из Бельгии около 1500 человек. Перевозили людей большими поездами, и были поезда, которые напрямую шли в Освенцим. Были те, кто отправлялся в концлагеря и те, кто на принудительные работы.

- В каких условиях вы выживали?

- В 1942 году нам разрешалось носить свою одежду. Мы были заняты на принудительных работах. До апреля 1944 года я ходил в той же одежде, в которой меня забрали. А в апреле 1944 года перевели в Освенцим-3. И там мы уже надели форму заключенных.

- Откуда у вас брались силы на работу?

- Питание было ограничено, мы работали с шести утра до шести вечера, всегда было жутко холодно, мы выживали, как могли. Кормили два раза в день, иногда давали картошку. Принудительно брили волосы. За счет того, что мне было 19 лет, я выжил. Были люди намного старше, которые были слабы и умирали. За все это время я только три раза был в душе. На нас была вся грязь, которая скапливается на человеке. Мы не могли это смыть. Принимать душ можно было один раз в 11 месяцев.

- Что произошло, когда вас перевели в другой лагерь?

В 1944 году нас перевезли в Освенцим-3 и там уже выдали форму, там мы уже были заключенными. Нас по этапу переводили, мы 20 дней шли пешком. Нас приговорили к смерти, мы думали, что не выживем. В 1945 году, в один момент эвакуировали всех, так как русские были в пяти километрах. Они хотели нас освободить, там уже бой шел за каждый километр.

- Что было после?

- Нас было семь тысяч человек и дошло только до Бухенвальда, до других лагерей только 1200 человек, кто был без сил и не мог идти - расстреливали на месте. Обуви не было, была марля, которой были обернуты ноги. 1 мая нас освободили.

- Встречали ли вы русских?

Конечно, в Освенциме были выходцы из России, которые говорили по-русски.

Ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор заявил, что с исчезновением памяти о Холокосте Европа теряет иммунитет против антисемитизма.