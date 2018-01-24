Еврейский конгресс: Память о Холокосте – вакцина против нетерпимости

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор рассказал о недопустимости повторения Холокоста.

С исчезновением памяти о Холокосте Европа теряет иммунитет против антисемитизма. Об этом заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор, выступая в Европейском парламенте на памятной церемонии, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста, передает специальный корреспондент НСН.



«Непосредственная память о Катастрофе является вакциной против худших проявлений антисемитизма для европейского общества. Без воспоминаний из первых уст людей, переживших Холокост, мы забываем одну из величайших трагедий в истории человечества, а затем исчезают и все табу», - заявил Вячеслав Кантор.

Президент ЕЕК обратил внимание, что с дискриминацией по-прежнему сталкиваются цыгане, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и люди с ограниченными возможностями, которые также были целью человеконенавистнических теорий нацистов.

«Европейскому союзу необходимо срочно продемонстрировать своё намерение неустанно отстаивать плюрализм и верховенство закона, - отметил Вячеслав Кантор. – То, что было табу, не должно снова стать нормой в Европе: расистские и антисемитские партии, марширующие по улицам наших столиц и занимающие места в наших парламентах и правительствах, не должны возвращаться на европейский континент».

В памятной церемонии в Брюсселе приняли участие ведущие официальные лица Европейского союза, главы еврейских общин Европы и дипломаты разных стран. В этом году впервые на мероприятии почтили память как жертв Холокоста.