В Госдуме рассказали, почему глава Крыма зачастил в Керчь

Депутат Госдумы от Крыма в эфире НСН объяснил визиты руководства полуострова в этот город необходимостью решать многочисленные проблемы, оставшиеся от украинского периода.

Глава республики Крым Сергей Аксенов приехал в Керчь для того, чтобы проверить, выполнены ли поручения, которые он дал две недели назад заместителю главы администрации Керчи Евгению Адаменко. Тогда Аксенов заявил, что дает Адаменко две недели, чтобы научиться разговаривать с гражданами, иначе тому придется искать новую работу.

Стоит заметить, что Керчь – город, который отличается частой сменой руководства местной администрации. Только за пять лет, после возвращения Крыма в Россию, здесь сменилось несколько руководителей. Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в эфире НСН заявил, что причина столь частой ротации кадров кроется в проблемах, которые уходят корнями еще в украинский период полуострова.

«Это тот случай, когда масштаб города определяет масштаб проблем. Керчь – это город с очень сложной структурой экономики, с большим количеством проблем, корни которых уходят еще в украинский период. Поэтому сегодня любому должностному лицу, которое возглавит городскую администрацию, справиться с ними будет очень сложно. И этому руководителю, безусловно, потребуется помощь со стороны региональных органов власти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже не в первый раз выездное совещание проходит в Керчи, а руководство и правительство республики уделяет повышенное внимание проблемам города. Еще раз говорю: очень сложные проблемы стоят сегодня перед городской администрацией», - подчеркнул парламентарий.

В прессе уже заговорили о пристальном внимании главы Крыма Аксенова к Керчи, дескать визиты в город он наносит очень часто. Однако, Константин Бахарев заметил, что выездные заседания Совета министров или другие совещания с участием руководства полуострова – обычная практика в регионе, доказавшая, кстати, свою эффективность, и скрытую подоплеку в них искать не стоит.

«Выездной Совмин – это традиционный формат, который проводится уже не один год, собственно говоря, как и поездки в регионы Крыма членами Государственного совета. Это стандартный формат, когда руководство правительства, руководство парламента выезжает в регион для того, чтобы лучше погрузиться в проблемы. Они разные по своей специфике. Когда эти выездные заседания Совета министров и Государственного совета в регионе проходят на территории моего избирательного округа, я тоже стараюсь принимать в них участие. Это просто такой формат работы, который доказал свою эффективность и активно используется», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, 21 февраля глава республики Крым Сергей Аксенов отчитал заместителя главы администрации Керчи Евгения Адаменко за невыполнение своих прямых обязанностей и неумение общаться с гражданами, которые приходят в городскую администрацию с жалобами на состояние коммунального хозяйства. Ранее Адаменко получил известность в федеральной прессе и интернете благодаря нецензурному высказыванию в адрес строителей керченского моста.