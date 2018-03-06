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Политика

Зюганов пообещал посмотреть новый спектакль Грымова

6 Марта 2018 в 19:12
Зюганов пообещал посмотреть новый спектакль Грымова
Глава предвыборного штаба Павла Грудинина в беседе с НСН рассказал, чему можно научиться у Юлия Цезаря.

Для всех зарегистрированных кандидатов в президенты России художественный руководитель театра «МОДЕРН», режиссер Юрий Грымов зарезервировал места на премьере своего нового спектакля «Юлий Цезарь». По словам режиссера, политикам будет полезно посетить постановку по одноименной пьесе Шекспира, чтобы, возможно, найти в этом произведении ответы на актуальные вопросы.

Геннадий Зюганов - лидер КПРФ, глава предвыборного штаба кандидата в президенты Павла Грудинина, в беседе с НСН заявил, что обязательно сходит на постановку (слушайте аудио).

«Посмотрю! Эпоха Юлия Цезаря – это очень интересная эпоха. К тому же, он один из тех деятелей того времени, у которого можно многому поучиться. Это интересное предложение», - заявил он.

В ЛДПР обвинили Грымова в хамстве

Напомним, что на премьерном показе постановки, которая пройдет 7 марта, в кассах театра будут зарезервированы по два билета на имя каждого из восьми официально зарегистрированных кандидатов в президенты.

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