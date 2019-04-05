Зрелище вместо хлеба. Кандидаты в президенты Украины начали дебаты в соцсетях

Политолог Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как украинские политики яркими заявлениями маскируют реальные проблемы в стране.

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому через Facebook с призывом «быть мужиком» и никем не прикрываться в ходе дебатов. «Не бойтесь, дебаты - это не страшно», - успокоил Порошенко в видеоролике оппонента. Он добавил, что многократно принимал вызовы от врагов, как и подобает Верховному главнокомандующему.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН назвал обмен репликами в социальных сетях началом дебатов. Тем самым, уверен эксперт, кандидаты замалчивают плачевную ситуацию в стране.

«На сегодняшний момент дебаты фактически начались. Мы будем ежедневно, даже ежечасно, видеть взаимные подколки. Здесь можно спорить, кто лучше, а кто хуже. Сейчас на Украине рекордное количество долгов за коммунальные услуги, никогда в истории страны такого не было. Колоссальная сумма – 2,6 миллиарда долларов. С точки зрения здравой логики – это проблема, но про эту нее никто не вспоминает. Проблема номер один – это кто, где и что сказал», - пояснил он.

Политолог отметил, что за дебатами на стадионе «Олимпийский» в Киеве будет следить вся страна. Таким образом, политики дают народу зрелище, вместо хлеба.

«Я предполагаю, что эти дебаты будут более интересными, чем сами выборы. Вся страна будет за ними смотреть. Понятное дело, что на стадионе Зеленскому удобнее, это его стихия. Здесь нет экономики, нет будущего Украины, здесь есть шоу. Фактически украинцам скармливают шоу, вместо того чтобы ответить на вопрос «а что же будет, когда изберут президента?». Пройдет мало времени, будут говорить, что сделали ошибку. Не имеет значения, кого избрали - будут бесконечные разговоры, что надо было избрать другого», - заключил политолог.

Напомним, 3 апреля шоумен и лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к главе государству Петру Порошенко и назвал свое условия участия в дебатах – они должны пройти на киевском стадионе. На раздумье шоумен дал оппоненту 24 часа. Ответ не заставил себя ждать. Порошенко устроил голосование в Telegram-канале и по его итогам заявил, что вызов принят. «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», - написал президент в Twitter.

НСК «Олимпийский» является одним из самых крупных стадионов Европы с вместимостью более 70 тысяч человек. Освещать дебаты все каналы смогут в прямом эфире.