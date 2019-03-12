Злобин: Заявлениями о применении ядерного оружия Россия загоняет США в угол

ФОТО: flickr

Российский политолог в эфире НСН заявил, что Москве нужно четко прописать критерии применения ядерного оружия, чтобы Запад понимал, где находится стоп-линия.

Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты. Его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил посол нашей страны в США Анатолий Антонов. На конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне дипломат уточнил, что у Москвы нет никакой концепции нанесения ядерного удара первой. При этом на тему ядерного оружия существует слишком много сфабрикованных новостей. «В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», — заявил посол Антонов.При этом он добавил, что Соединенные Штаты не являются соперником России, и Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. «А уже вам решать, кем мы являемся для вас», — заключил Антонов.

в беседе сзаявил, что самое важное озвучить те критерии оценки угрозы государственности России, чтобы не было кривотолков и сфабрикованных новостей.

«Особой реакции на это заявление Антонова на Западе не будет, потому что такие заявления раздаются часто. И мысль о том, что в случае угрозы своим территориям, своей государственности Россия применит ядерное оружие, озвучивалась не раз. Подобные нормы реагирования даже прописаны в законах. Но главный вопрос, что будет Россия понимать под термином «угроза существования». И здесь Запад теряется, и скорее всего, именно на эту тему еще появятся рассуждения, размышления и спекуляции», - отметил политолог.Николай Злобин уточнил, что хотелось бы точного понимания, на каком этапе Россия откажется от применения обычного оружия. И сочтет угрозу достаточной для применения ядерных боеголовок. Еще одним немаловажным пунктом политолог назвал определение ответственного за оценку потенциала угрозы.

«Кто будет давать сигнал к началу ядерной атаки. Но уточню, что российская армия уступают американской, тем более, единой - Запада. Важно, чтобы мы все не оказались в ситуации, когда загнаны в угол, и деваться уже некуда», - отметил

О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар, заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.