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Политика

Злобин: Заявлениями о применении ядерного оружия Россия загоняет США в угол

12 Марта 2019 в 13:27
Злобин: Заявлениями о применении ядерного оружия Россия загоняет США в угол
ФОТО: flickr
Российский политолог в эфире НСН заявил, что Москве нужно четко прописать критерии применения ядерного оружия, чтобы Запад понимал, где находится стоп-линия. 
Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты. Его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил посол нашей страны в США Анатолий Антонов. На конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне дипломат уточнил, что у Москвы нет никакой концепции нанесения ядерного удара первой. При этом на тему ядерного оружия существует слишком много сфабрикованных новостей. «В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», — заявил посол Антонов. 

При этом он добавил, что Соединенные Штаты не являются соперником России, и Москва рассматривает Вашингтон исключительно как партнера. «А уже вам решать, кем мы являемся для вас», — заключил Антонов.

Политолог Николай Злобин в беседе с НСН заявил, что самое важное озвучить те критерии оценки угрозы государственности России, чтобы не было кривотолков и сфабрикованных новостей.

«Особой реакции на это заявление Антонова на Западе не будет, потому что такие заявления раздаются часто. И мысль о том, что в случае угрозы своим территориям, своей государственности Россия применит ядерное оружие, озвучивалась не раз. Подобные нормы реагирования даже прописаны в законах. Но главный вопрос, что будет Россия понимать под термином «угроза существования». И здесь Запад теряется, и скорее всего, именно на эту тему еще появятся рассуждения, размышления и спекуляции», - отметил политолог.

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Николай Злобин уточнил, что хотелось бы точного понимания, на каком этапе Россия откажется от применения обычного оружия. И сочтет угрозу достаточной для применения ядерных боеголовок. Еще одним немаловажным пунктом политолог назвал определение ответственного за оценку потенциала угрозы.

«Кто будет давать сигнал к началу ядерной атаки. Но уточню, что российская армия уступают американской, тем более, единой  - Запада. Важно, чтобы мы все не оказались в ситуации, когда загнаны в угол, и деваться уже некуда», - отметил политолог Злобин.

О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар, заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.

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