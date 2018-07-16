Американист: После встречи с Путиным Трампу нужны кадровые перестановки

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Эдуард Лозанский рассказал НСН, что было главным достижением встречи российского и американского лидеров.

В Хельсинки завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Личная встреча политиков продлилась два часа и десять минут, после чего они вышли на совместную пресс-конференцию. Как пишет «Интерфакс», Путин уже назвал прошедшую встречу успешной и отметил взаимное желание сторон исправить ту негативную обстановку, которая сложилась в отношениях между государствами.

Чтобы закрепить успех переговоров с российским лидером, Трампу потребуются серьёзные кадровые перестановки в своём окружении. Такое мнение в эфире НСН высказал президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«У меня есть некий оптимизм, но осторожный. И Трамп, и Путин подтвердили своё желание выйти из этого кризиса и перейти к шагам по улучшению российско-американских отношений. Но дальше вопрос в деталях, ведь, если у Путина полная поддержка — в обществе, в Думе, в Совете Федерации, в СМИ по вопросам внешней политики, то Трамп находится в осаде. И более того, осада не только со стороны его политических противников, демократов, но и среди истеблишмента республиканской партии. И даже в том, что Трамп называет “вашингтонским болотом” — это огромная многомиллионная бюрократия, которая его ненавидит и мешает проводить в жизнь его идеи. Представители этого болота и в Конгрессе, и в Госдепартаменте, и в спецслужбах. Я думаю, что, вернувшись в Вашингтон, он должен провести большую перетряску, избавиться от этого балласта. Он пользуется 90%-ной поддержкой своей партии, среди этих людей он должен найти очень быстро замену представителям этого болота, иначе ему не удастся воплотить в жизнь те идеи и проекты, которые он обсуждал с Путиным», — заявил эксперт.

В первую очередь, по мнению собеседника НСН, перестановки потребуются в Госдепартаменте и спецслужбах. И если второе затруднительно, так как кадры туда готовят тщательно и долго, то со сменой состава первого органа власти медлить нельзя.

Однако то, что президенты длительное время общались тет-а-тет, даёт шанс для нормализации отношений между странами, отметил Лозанский. Такой пример уже был в истории, по его словам, только теперь успех будет зависеть от активности Трампа.

«Я думаю, главное, что они решили провести несколько часов вместе тет-а-тет, это редкость. На моей памяти такое было последний раз на саммите между китайским лидером и индийским. У них очень непростые были отношения, и после такой встречи, когда они провели несколько часов без помощников, их отношения начали очень резко идти вверх. Я думаю, эта личная встреча очень важна. Они испытывали друг к другу взаимную симпатию, нашли много общего. Да, были какие-то сложные вопросы, но это нормально. Нереально ожидать, что по всем темам будет согласие. Главное, что они согласились работать вместе по огромному количеству проблем, которые есть между странами. Это успех, но он не может быть внедрён в жизнь без людей, которых в окружении Трампа очень мало», — заключил американист.

Из заявлений, которые прозвучали на совместной пресс-конференции лидеров, он выделил намёк, которым американский президент дал понять, что не будет открыто мешать строительству газопровода «Северный поток – 2». Однако самая болезненная тема для обоих государств, по его словам, так и не была освещена.

«Никто не ожидал, что будет какая-то конкретика. А если прослушать пресс-конференцию, там говорили обо всём. И о Сирии, и о борьбе с терроризмом, про кибербезопасность, и про нераспространение ядерного оружия, Иран, Израиль. И, кстати, про Украину Трамп вообще ни слова не сказал, но Путин заявил, что американский лидер дал понять, что не будет перекрывать полностью газовую трубу. Трамп намекнул, что будет конкурировать, но не будет вводить санкции против Германии и других стран за «Северный поток – 2», — подметил Лозанский.

Добавим, что в США уже ряд сенаторов возмутился поведением американского лидера на переговорах с Путиным. Они упрекнули Трампа в том, что когда речь зашла о возможных вмешательствах России в выборы США, он сделал выпад в сторону собственных спецслужб и не призвал Москву к ответу по поводу выборного скандала. Один из сенаторов также едко прокомментировал подарок Путина американскому президенту. Он посоветовал Трампу проверить футбольный мяч, который тот получило от российского коллеги, на жучки.