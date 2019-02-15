Животворящий воздух Сочи: Лукашенко забыл про маневр

Трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии завершились.

В Сочи в пятницу завершилось трехдневное переговорное ралли президентов России и Белоруссии. На затяжном саммите поднималась, в частности, тема союзного договора России и Белоруссии. Как напомнил Владимир Путин, «в декабре этого года исполняется 20 лет союзному договору». И с президентом Белоруссии достигнута договоренность проанализировать, сверить часы по интеграционной повестке, - сказал глава российского государства.

Александр Лукашенко после переговоров эту мысль развил и углубил. Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил Лукашенко. «Мы исходим из того, что сегодня есть два государства (...) Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться - у нас проблем нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это?», - спросил Лукашенко журналистов. Правда, при этом белорусский лидер указал, что суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».

«Современный мир - это мир взаимозависимости», - высказал свое мнение по этому вопросу Владимир Путин.

«Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости. Что происходит, скажем, в Западной Европе? Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Это что, не зависимость? Что, думаете кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Но сидят, помалкивают. Где их суверенитет?»

Проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в РФ не обсуждали: «Как будто это важнейшая проблема в отношениях Белоруссии и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня», - заявил Лукашенко. А ведь, приезжая в Москву, Александр Григорьевич говорил едва ли не только об этом! Или, дескать, 10,5 миллиардов или потеря единственного союзника. А сейчас и не обмолвились. Вот что животворящий горный воздух и лыжи делают…

Позже в пятницу Путин и Лукашенко на льду олимпийской арены «Шайба» в составе команды «Тигров» победили хоккеистов «Медведей» со счетом 16:1. Ну, знаете, так и до настоящего Союзного государства недалеко.

Всеволод Нерознак