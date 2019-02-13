Лукашенко пообещал Путину водку и закуску вместо налогового маневра

Главы России и Белоруссии проводят в Сочи трехдневные переговоры.

На «марафонскую дистанцию» вышли Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президенты России и Белоруссии проводят в Сочи переговоры, которые, как следует из слов пресс-секретаря главы российского государства, продлятся три(!) дня. Причем, большую часть времени президенты намереваются общаться вдвоем, лишь по мере необходимости привлекая к разговору кураторов того или иного вопроса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Параллельно идет общение и делегаций двух стран. Российскую сторону на переговорах в Сочи представляют первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Михаил Бабич, помощник президента Юрий Ушаков.

Нынешние переговоры Путина и Лукашенко – их первая встреча в наступившем году, после того, как в самом конце декабря они встречались дважды – 25 и 29 числа. Официальное сообщение кремлевской пресс-службы выдержано в стандартном, ничего не говорящем стиле: главы двух государств «обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве». Понятно, впрочем, что за этой туманной фразой стоит все то же: попытки Минска сохранить преференции в экономических отношениях с Москвой, в частности, добиться компенсаций потерь, которые белорусская сторона понесет в связи с так называемым налоговым маневром в нефтяной отрасли России.

Этот самый налоговый маневр был предметом многочасовых дискуссий на декабрьских встречах. Напомним, что в результате маневра в российской нефтяной отрасли к 2024 году будет отменена экспортная пошлина на нефть и газ, а налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ, будет повышен. И российская нефть для Белоруссии станет дороже. Убытки от этого маневра Александр Лукашенко оценил в 10,5 миллиардов долларов, заявив, что ему в Москве будто бы обещали эту сумму компенсировать. В декабре стороны к согласию по этим вопросам прийти так и не смогли. Несмотря, а, быть может, благодаря эмоциональным заявлениям Александра Лукашенко о том, что Россия, дескать, перестала видеть в Белоруссии братскую страну и вообще рискует лишиться единственного союзника в лице Минска.

В этот раз Александр Лукашенко уже с начала визита отметился куда более миролюбивыми репликами. Так, по его словам, россияне несмотря ни на что всегда могут быть уверены в качестве белорусских водки и закуски: «Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», - заявил президент Белоруссии.



Любой в России знает, что такими вещами, о которых говорил Александр Лукашенко, не шутят. Ну что ж, значит, с этим партнером можно работать…

Всеволод Нерознак