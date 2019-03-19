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Политика

КПРФ напомнила, что мудрый Назарбаев в 1991 году не долетел до Вискулей

19 Марта 2019 в 19:46
КПРФ напомнила, что мудрый Назарбаев в 1991 году не долетел до Вискулей
Нурсултан Назарбаев будет постепенно отдавать власть в Казахстане. Такое мнение в эфире НСН выразил Николай Харитонов.

Нурсултан Назарбаев будет постепенно отдавать власть в Казахстане. Такое мнение в эфире НСН выразил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

«Назарбаев – аккуратный руководитель. Я помню события Беловежской пущи – я был тогда народным депутатом РСФСР. Я помню, как он летел, но недолетел. Долетел только до Москвы. Дальше не полетел – не участвовал в развале Советского Союза. Он дорожит суверенитетом Казахстана. Изначально он повел себя достойно в отношении России, наравне с Белоруссией. Всегда спокойно, уверенно. Я думаю, лучше него никто не чувствует, когда заканчивается запас прочности, запас сил, интеллектуальных, физических. Понятно, что надо вовремя уйти, подготовить смену. Да и внутри он знает ситуацию. За ним Совет безопасности, орган который контролирует все и вся. И постепенно, плавно, если он подготовит или уже имеет достойного преемника, плавно передать власть. Но под контролем старшего», - пояснил парламентарий.

Он надеется, что при преемнике Назарбаева сохранятся добрососедские отношения центральноазиатской республики с Россией.

«Было шесть миллионов русских. Осталось три с половиной. Только бы не делали резких шагов по отношению к России, как на Украине. А точнее – глупых шагов. Той самостоятельности, независимости, которая у Казахстана есть сейчас, ему хватает, поддерживать экономику, а главное – дружно, по-братски жить с Россией. Я думаю, мудрый Назарбаев это понимает», - сказал Харитонов.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев в прямом эфире объявил о своей отставке с поста президента Казахстана. Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената Касым-Жомар Токаев.

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