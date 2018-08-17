«Защитник Америки». Востоковед о попытке Трампа набрать политических очков на отношениях с Турцией

Юрий Мавашев в эфире НСН прокомментировал разгоревшийся скандал вокруг освобождения из турецкой тюрьмы американского пастора.

Дональд Трамп заявил о планах «сократить расходы» на Турцию. Президент США опубликовал сообщение в Twitter, что не будет платить Турции за освобождение пастора Эндрю Брансона, который находится под арестом с 2016 года за поддержку государственного переворота. Также, Стамбул обвиняет пастора в шпионаже и отказывается отпускать его по требованию США.

Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в эфире НСН предположил, что Трамп старается продемонстрировать значимость в глазах своих сторонников.

«Я думаю, что Трамп, говоря о расходах в отношении Турции, имеет ввиду невыгодные, по его представлению, взаимоотношения. Он пытается «упаковать» это в экономику, потому были введены эти пошлины и так далее. Но на фоне политического противостояния Трампа с Конгрессом он хочет продемонстрировать конгрессменам свою силу накануне промежуточных выборов. Он хочет подчеркнуть свою способность принимать жесткие решения. Ему приходится принимать очень много резких шагов для того, чтобы его впоследствии не обвинили в некоем предательстве американских интересов. Он хочет продемонстрировать сейчас всем, что это именно он стоит на страже американских интересов, и именно он - защитник этого пастора и евангелистов, которые поддерживают его республиканскую партию. Он понимает, что нужно влиять на отношения с Турцией», - сообщил эксперт.

Собеседник НСН считает, что Трамп намеренно акцентирует внимание на ситуации в попытках создать вокруг себя образ «защитника Америки».

«Турция тоже считает, что она дает США больше, чем получает. Здесь каждая из стран будет стремиться давать подобные оценки. Но поскольку они не конкретизируются, то это направлено на создание определенной атмосферы и создание определенной поддержки для Трампа. Вся история с этим пастором и пошлинами – это не более чем повод. Ранее существовали гораздо более серьезные вопросы, как, например, попытка государственного переворота. Я думаю, Трамп намеренно создает атмосферу напряжения именно для решения своих внутренних задач, поскольку добрать поддержку электората за счет других аспектов во внутренней политике у него не получается. Он знает свои рейтинги, поэтому он занят созданием вокруг себя некого фона, который для него просто необходим. Речь идет о лидере, защищающем свою страну, которая находится в опасности. Причем это не связано с конкретным неприятием Трампом Турции, это не так, что доказывает его предыдущая политика в отношении этой страны», - отметил он.

Напомним, с 1 августа Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции и главы МВД этой страны. Затем, 10 августа, Трамп повысил вдвое пошлины на импорт стали и алюминия из Турции. Спустя несколько дней Анкара ответила зеркальными мерами, повысив ввозные пошлины для американских автомобилей, алкоголя и табака. В четверг, 16 августа, американское Министерство юстиции заявило, что может ужесточить санкции против турецких властей, если пастор Брансон не будет отпущен.