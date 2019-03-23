Замглавкома ВВС раскрыл цели полетов американских бомбардировщиков над Балтикой

Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. в беседе с НСН прогнозирует учащение полетов боевых машин американских ВВС у российских границ.

Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Отмечается, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных военных самолётов. С 14 марта самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полётов над Балтийским морем.

Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН заявил, что в военной тактике американцы возвращаются к методам работы в период «холодной войны».

«Во времена «холодной войны» противники постоянно делали облеты наших границ – сутками висели над Балтикой, Черным морем, на Дальнем Востоке. Это была обычная практика. Видимо, ее возродили в связи с предстоящими мероприятиями по выходу из ДРСМД и нашими военно-политическими заявлениями», - считает генерал-лейтенант.

Он рассказал о целях вылетов американских бомбардировщиков к российским границам.

«США активизировали разведывательную деятельность. Самолеты, которые были замечены над Балтикой, предназначены для выявления новых радиоэлектронных средств борьбы на территории Калининградской области и балтийских проливов», - отметил генерал-лейтенант.

Айтеч Бижев также рассказал о том, что в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, «в России при возникновении подобных ситуаций необходимо поднимать в небо истребитель сопровождения, который будет лететь с американским самолетом параллельным курсом» по всему маршруту.

Анализируя ситуацию, бывший замглавкома ВВС спрогнозировал учащение разведывательных полетов американских боевых машин вдоль границ России.

«Наша армия становится сильнее, принимаются на вооружение новые образцы боевой техники. Поэтому, пока американцы не выявят весь спектр радиоэлектронных средств борьбы, подтверждающий наши заявления, они не успокоятся. Надо ждать повторов полетов ночью, днем – в любое время», - заявил Бижев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин рассказал НСН, как Россия должна реагировать на нарушение своих границ бомбардировщиками США.

