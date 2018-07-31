Захарова рассказала об «экзорцизме» в НАТО с помощью фото Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН рассказала о публикации «целебной фотографии» главы ведомства Сергея Лаврова в Facebook.
Напомним, в подписи к фото, которое появилось в соцсети 31 июля, отмечается, что изображение обладает целебными свойствами, и его необходимо «прикладывать к больным местам на планете», а в некоторых географических точка оно « может вызывать эффект экзорцизма».
Отметим, на опубликованном в Facebook МИД РФ фотографии Сергей Лавров держит на фоне неба российский флаг, перекинув его через плечо, и улыбается.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия знает о намерениях западных стран в отношении себя, и суверенитет страны и безопасность россиян находятся под защитой.