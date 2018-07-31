Захарова рассказала об «экзорцизме» в НАТО с помощью фото Лаврова

Фото: Facebook

В эфире НСН официальный представитель МИД РФ сообщила, для чего на странице ведомства в Facebook опубликовали так называемое «целебное фото» Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН рассказала о публикации «целебной фотографии» главы ведомства Сергея Лаврова в Facebook.



Напомним, в подписи к фото, которое появилось в соцсети 31 июля, отмечается, что изображение обладает целебными свойствами, и его необходимо «прикладывать к больным местам на планете», а в некоторых географических точка оно « может вызывать эффект экзорцизма».

поинтересовался, можно ли рассматривать эту публикацию как способ психологического давления на зарубежных партнеров. «Думаю, на этот вопрос могут ответить в информационном центре НАТО», - заявила агентству Мария Захарова.

Отметим, на опубликованном в Facebook МИД РФ фотографии Сергей Лавров держит на фоне неба российский флаг, перекинув его через плечо, и улыбается.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия знает о намерениях западных стран в отношении себя, и суверенитет страны и безопасность россиян находятся под защитой.