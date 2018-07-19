Задела самолюбие. В РАН объяснили, почему Греция обиделась на Марию Захарову

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В эфире НСН Юрий Квашнин отметил, что дипломатический скандал чреват дальнейшей эскалацией российско-греческих противоречий.

В МИД Греции назвали «примером неуважения» заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке российских дипломатов из Афин. Ранее, выступая на брифинге, Захарова отметила, что Грецию втянули в «грязную игру» против России другие государства-партнеры. Греки же считают, что страна отделяет действия дипломатов от официальной российской внешней политики, отмечается в сообщении греческого МИДа.



Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин считает, что Афины особенно задел тот факт, что под сомнение поставили независимость их решения.

«Греция является членом НАТО и ЕС. С их точки зрения это означает, что Греция добровольно делегирует часть собственного суверенитета, в том числе, в вопросах внешней политики, для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, активнее развивать связи с другими странами, в частности, со странами ЕС и Соединенным Штатами . Но при этом с точки зрения Афин, свой суверенитет во внешнеполитических делах они сохраняют и даже в большей степени, чем страны подобного масштаба. Например, Греция имеет свою собственную позицию по таким вопросам, как югославский кризис - это одна из немногих стран, которая не признает независимость Косово. Греция также имеет собственную позицию по Македонии, Сирии, Ираку. Именно поэтому заявление российского МИДа о том, что Греция проводит несамостоятельную политику, что на нее оказывает давление со стороны западных стран, для них выглядит оскорбительно и вызывает недоумение», - пояснил эксперт

Дипломатический скандал может привести к дальнейшей эскалации российско-греческих противоречий, считает Квашнин.

«Определено этот дипломатический скандал негативно влияет на отношения России и Греции. Еще буквально несколько недель назад Греция воспринималась в России как одна из наиболее благожелательно настроенных по отношению к нашей стране западных стран. Сейчас восприятие становится уже совершенно другим», - отметил собеседник агентства.

Напомним, 11 июля греческое издание «Катимерини» сообщило о высылке двух российских дипломатов из Афин. Их обвиняют в попытках вмешательства во внутренние дела страны и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность» Греции. Издание также сообщило, что высылка послов – это «ответ на ряд шагов РФ по расширению влияния в Греции», отмечает Газета.ру. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что инцидент с дипломатами «идет в русле политики Великобритании и США». Также в МИД отмечали, что реакция российской сторон на шаг со стороны Афин будет зеркальной.