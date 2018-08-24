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Политика

Захарова обвинила Госдеп США в нарушении авторских прав из-за троллинга

24 Августа 2018 в 10:43
Захарова обвинила Госдеп США в нарушении авторских прав из-за троллинга

Официальный представитель МИД в эфире НСН прокомментировала название новой должности в Госдепартаменте США.

В Госдепартаменте США рассказали, как назовут новую должность – старший советник по вредоносным действиям и трендам, сообщает CNBC. Её аббревиатура звучит SARMAT, как и название российского стратегического ракетного комплекса «Сармат». Как подчеркнули американские СМИ, это является троллингом.

А вот в российском министерстве иностранных дел такое название должности внешнеполитического ведомства США посчитали плагиатом. Об этом в эфире НСН заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это нарушение авторских прав», - сказала НСН Захарова.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН предположил, что у Вашингтона просто нет более весомых аргументов, с помощью которых можно было бы донести свою позицию на мировой арене.

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