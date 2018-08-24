Дипакадемия о троллинге США: Больше нет весомых аргументов

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД в эфире НСН рассказал, что троллинг существует в международных отношениях уже очень давно.

В Госдепартаменте США появилась новая должность – старший советник по вредоносным действиям и трендам (SARMAT). Интересно, что её аббревиатура совпадает с названием российского стратегического ракетного комплекса «Сармат». Американские СМИ посчитали это троллингом, который является «последним ударом в конфликте между США и РФ, поскольку обе страны по-прежнему участвуют в необычном противостоянии», сообщает CNBC.

в эфирезаявил, что троллинг уже давно используется в дипломатии и уже успел себя дискредитировать

«На уровне высокой дипломатии, конечно же, троллинг использовался. Его элементы присутствовали почти во все времена дипломатии, поэтому не совсем корректно называть его совсем новым явлением. Технологии троллинга, с одной стороны, динамично вошли в международные отношения и дипломатический дискурс, но реально они начали себя дискредитировать. К сожалению, уровень тех же дипломатических служб оставляет желать лучшего с точки зрения профессионализма. Видимо, нет более весомых аргументов у США, в рамках которых можно было бы серьёзно заявлять о своей позиции на международной арене», - заключил в эфире НСН Сурма.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил. Что США вводят санкции против РФ не из-за Сирии, Украины или Крыма, а из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции. Глава МИД уверен, что ограничительными мерами против Москвы Вашингтон пытается продвинуть бесперспективную политику сдерживания России, сообщает RT.