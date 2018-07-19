Дипломатия по-гречески. Афины обиделись на Захарову из-за слов о высылке послов РФ

МИД Греции отреагировал на заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке Афинами двух российских дипломатов, о которой стало известно из СМИ 11 июля. Тогда дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. В ходе брифинга 18 июля Захарова отметила, что Грецию втянули в «грязную игру» и выразила уверенность, что подобные инциденты «не остаются без последствий и не исчезают бесследно». Ранее в МИД РФ также заявили о зеркальном ответе на действия Афин.
Греческий МИД, в свою очередь, назвал реакцию Москвы «примером неуважения», а слова Захаровой - «необоснованными утверждениями», которые «недостойны комментариев». Также внешнеполитическое ведомство Греции заявило, что отделяет действия дипломатов от официальной российской внешней политики.
Отметим, что о высылке российских дипломатов из Афин стало известно накануне саммита в НАТО в Брюсселе. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН связал эти действия со встречей стран-участников Североатлантического альянса.
«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», - заявил в эфире НСН Чепа.
Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин, в свою очередь, не исключил, что решение Афин связано с тем, что Греция признала государство под названием Северная Македония, а также с делом Скрипалей.
Напомним, что 11 июля издание «Катимерини» сообщило, что Афины высылают двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны, отмечает РЕН ТВ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что данное событие «идет в русле политики Великобритании и США», пишет Газета.ру.