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Политика

Дипломатия по-гречески. Афины обиделись на Захарову из-за слов о высылке послов РФ

19 Июля 2018 в 08:21
Дипломатия по-гречески. Афины обиделись на Захарову из-за слов о высылке послов РФ
Фото: drivenew.ru
МИД Греции назвал «примером неуважения» заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке Афинами двух российских дипломатов.

МИД Греции отреагировал на заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке Афинами двух российских дипломатов, о которой стало известно из СМИ 11 июля. Тогда дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. В ходе брифинга 18 июля Захарова отметила, что Грецию втянули в «грязную игру» и выразила уверенность, что подобные инциденты «не остаются без последствий и не исчезают бесследно». Ранее в МИД РФ также заявили о зеркальном ответе на действия Афин.

Греческий МИД, в свою очередь, назвал реакцию Москвы «примером неуважения», а слова Захаровой - «необоснованными утверждениями», которые «недостойны комментариев». Также внешнеполитическое ведомство Греции заявило, что отделяет действия дипломатов от официальной российской внешней политики.

В Госдуме связали высылку российских дипломатов из Греции с саммитом НАТО

Отметим, что о высылке российских дипломатов из Афин стало известно накануне саммита в НАТО в Брюсселе. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН связал эти действия со встречей стран-участников Североатлантического альянса.

«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», - заявил в эфире НСН Чепа.

Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин, в свою очередь, не исключил, что решение Афин связано с тем, что Греция признала государство под названием Северная Македония, а также с делом Скрипалей.

В РАН призвали подождать заявлений властей Греции о высылке дипломатов РФ

«Как мы знаем, Греция признала это государство под названием Северная Македония, благодаря чему та теперь может вступить в Северо-Атлантический альянс и начать переговоры о вступлении в ЕС. С точки зрения этой греческой газеты ["Катимерини"], Россия оказывала на Грецию давление с тем, чтобы Греция не подписывала это соглашение, - сказал эксперт в эфире НСН. - Еще один момент, который можно обозначить – общее довольно-таки плохое отношение между Россией и Европейским Союзом, сейчас высылка российских дипломатов из европейских стран – вполне обыденное дело, особенно после так называемого "дела Скрипалей". Мы помним, как из солидарности к Англии многие страны ЕС вслед за Великобританией высылали российских дипломатов. Кстати, Греция на тот момент это не сделала, возможно, это некая запоздалая реакция греческих властей».

Напомним, что 11 июля издание «Катимерини» сообщило, что Афины высылают двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны, отмечает РЕН ТВ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что данное событие «идет в русле политики Великобритании и США», пишет Газета.ру.
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