Дипломатия по-гречески. Афины обиделись на Захарову из-за слов о высылке послов РФ

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МИД Греции назвал «примером неуважения» заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке Афинами двух российских дипломатов.

МИД Греции отреагировал на заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о высылке Афинами двух российских дипломатов, о которой стало известно из СМИ 11 июля. Тогда дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. В ходе брифинга 18 июля Захарова отметила, что Грецию втянули в «грязную игру» и выразила уверенность, что подобные инциденты «не остаются без последствий и не исчезают бесследно». Ранее в МИД РФ также заявили о зеркальном ответе на действия Афин.

Греческий МИД, в свою очередь, назвал реакцию Москвы «примером неуважения», а слова Захаровой - «необоснованными утверждениями», которые «недостойны комментариев». Также внешнеполитическое ведомство Греции заявило, что отделяет действия дипломатов от официальной российской внешней политики.

Отметим, что о высылке российских дипломатов из Афин стало известно накануне саммита в НАТО в Брюсселе. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН связал эти действия со встречей стран-участников Североатлантического альянса.

«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», - заявил в эфире НСН Чепа.

Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин, в свою очередь, не исключил, что решение Афин связано с тем, что Греция признала государство под названием Северная Македония, а также с делом Скрипалей.