Зачем украинцев пугают Путиным. Эксперты оценили предвыборные манёвры Порошенко

Политологи прокомментировали в эфире НСН заявление украинского военного эксперта о «страшном сценарии Путина».

Украинский военный эксперт Алексей Арестович предупредил, что победа любого кандидата на выборах президента, кроме действующего главы государства Петра Порошенко, может привести к потере независимости республики. В интервью изданию одному из украинских изданий Арестович заявил, что с приближением выборов Москва будет разными способами добиваться политического и экономического контроля над Киевом.

В случае победы кого-то, кроме Порошенко. Украина, по словам Арестовича, начнёт покупать у России топливо и вооружение, что привяжет Киев к Москве и поставит крест на «европейском выборе».

Соцопросы однозначно сигнализируют, что у Порошенко на сегодня нет реальных шансов переизбраться на новый срок, несмотря на усилия политтехнологов, поэтому он готов на любые авантюры. Об этом в эфире НСН заявил украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Он даже не попадает во второй тур. Но, зная Порошенко и его окружение, можно сказать, что добровольно они власть не отдадут. Он будет сражаться за этот пост. Легитимными способами он понимает, что не может победить. Поэтому он придумывает такую схему, которая давала бы ему возможность остаться на этом посту. Схема может быть только одна и про нее уже говорили - он может спровоцировать реальную войну на востоке Украины, спровоцировать Путина путем страшной авантюры. Тогда он [Порошенко] вводит военное положение, формирует временное правительство, дезорганизует парламент, и все это остается на длительный срок, пока идет война», - отметил эксперт.

В свою очередь бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН прокомментировал так называемый «европейский выбор» Украины, о котором заботится военный эксперт Алексей Арестович. По словам Олейника, Украина уже давно потеряла суверенитет, получая кредиты от Евросоюза и Международного валютного фонда.

«Государства, страны уже нет, осталась территория. Собственных денег нет, производство угробили. Нужно иметь собственное производство, доходную часть бюджета, чтобы не просить деньги как попрошайки у всего мира. А когда подсадили на эту экономическую «иглу», то и будут забирать все. Украину воспринимают как страну сырьевого придатка Европы. Точно также МВФ – мы вам дадим миллиард на антикоррупционный суд, но при условии – в частности, уменьшения бюджетных затрат на образование, пенсии. Это уже вмешательство во внутренние дела государства, страна теряет суверенитет в управлении определенными отраслями», - подчеркнул Олейник.

Между тем, в Киеве опасаются, что Украине грозит дефолт из-за увеличения цен на газ. С таким предостережением в эфире Newsone выступил депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко. Он уточнил, что удорожание голубого топлива потребует дополнительных субсидий, однако у государства нет на это достаточных средств. В активе Единого казначейского счёта сейчас меньше двух миллиардов гривен (около 74 миллионов долларов).