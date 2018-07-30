За Донбасс повоюют и без денег. Эксперт о «текучке» в ВСУ

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В эфире НСН Михаил Погребинский отметил, что сокращение численности ВСУ не отразится на ходе конфликта на юго-востоке Украины.

Из состава вооруженных сил Украины с начала 2018 года из-за проблем с денежным обеспечением уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. К концу года ряд украинской армии могут покинуть еще 18 тысяч человек, сообщает издание Ukranian Military Pages со ссылкой на министерство обороны страны.



В эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что сокращение численности ВСУ не должно отразиться на конфликте на юго-востоке Украины, где и украинский военный контингент и так присутствует в избытке.

«Численность армии [украинской] избыточная для тех угроз, которые она должна предотвратить. Я не думаю, что это существенным образом повлияет на ситуацию [на юго-востоке Украины]. Там и так слишком много людей. Поскольку никто на Украину нападать не собирается, нет таких планов, по-видимому, и у непризнанных республик [ЛНР и ДНР]. По тому, как высказываются некоторые влиятельные украинские политики, скорее можно вести речь о том, что готовится операция по военному возврату этих территорий в состав Украины», - отметил эксперт.

На сегодняшний день минимальное денежное обеспечение военнослужащих за первый год службы составляет 7,5 тысяч гривен в месяц (17,6 тыс. руб.). По данным СМИ, с 1 октября этого года Минобороны Украины решило повысить размер выплат военнослужащим.

Ранее на заброшенной военной базе на Украине сталкеры обнаружили около десяти новых танков Т-64 и порядка 300 советских, а также грузовой автомобиль для перевозки военной техники. Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН не исключил, что обнаруженная техника предназначена для военной операции, которую Петр Порошенко может готовить на юго-востоке Украины в преддверии выборов