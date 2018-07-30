За Донбасс повоюют и без денег. Эксперт о «текучке» в ВСУ

Из состава вооруженных сил Украины с начала 2018 года из-за проблем с денежным обеспечением уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. К концу года ряд украинской армии могут покинуть еще 18 тысяч человек, сообщает издание Ukranian Military Pages со ссылкой на министерство обороны страны.
В эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что сокращение численности ВСУ не должно отразиться на конфликте на юго-востоке Украины, где и украинский военный контингент и так присутствует в избытке.
На сегодняшний день минимальное денежное обеспечение военнослужащих за первый год службы составляет 7,5 тысяч гривен в месяц (17,6 тыс. руб.). По данным СМИ, с 1 октября этого года Минобороны Украины решило повысить размер выплат военнослужащим.
Ранее на заброшенной военной базе на Украине сталкеры обнаружили около десяти новых танков Т-64 и порядка 300 советских, а также грузовой автомобиль для перевозки военной техники. Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН не исключил, что обнаруженная техника предназначена для военной операции, которую Петр Порошенко может готовить на юго-востоке Украины в преддверии выборов