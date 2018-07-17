Экс-советник президента Украины рассказал, зачем Порошенко найденные сталкерами танки

На заброшенной военной базе на Украине сталкеры обнаружили около десяти новых танков Т-64 и порядка 300 советских, а также грузовой автомобиль для перевозки военной техники. Видео с территории базы, местонахождения которой не называется, появилось в YouTube.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН не исключил, что обнаруженная техника предназначена для военной операции, которую Петр Порошенко может готовить на юго-востоке Украины в преддверии выборов. Ранее о том, что президент Украины планирует начать эскалацию боевых действий в Донбассе заявила председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко.
Обнаруженная военная техника, по мнению политолога, может стать одним из элементов провокации.
«Она [военная техника] может нанести удар по блокпосту, который находится на территории донецко-луганского анклава. Порошенко может использовать и специальную группу, которая бы совершила преступление, так как это, скажем, сделал Гитлер с Польшей. Тогда переодетые в польскую форму воины Вермахта спровоцировали начало Второй мировой войны, напав на немецкую радиолокационную станцию. По такому сценарию может действовать и Порошенко. Есть ли у него такие «черные» эскадроны? Конечно, есть. Он в этом деле выступает провокатором, готовым на все. Деньги есть, ресурсы есть, подчиненные есть. Он – страшный поджигатель, который может развязать на евразийском континенте такую войну», - отметил Соскин в беседе с НСН.
Напомним, президент Украины в ходе международных военных маневров Sea Breeze в Одессе заявил, что российская армия готовит военные действия против порта на Азовском море Мариуполь, передает РЕН ТВ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что Киев в ближайшее время получит от США 100 млн долларов на укрепление обороноспособности. и намерен вложить эти средства в закупку вооружений, техники и оснащения, пишут «Известия».
Отметим также, что ранее украинская команда опозорилась на танковом биатлоне в Германии Strong Europe Tank Challenge. Среди участниц из стран НАТО она заняла последнее место, отмечает Ura.ru.