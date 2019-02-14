Высокопоставленная гулянка в джете

Ткачеву и Дворковичу попеняли на шикарную пьянку в самолете в не лучшие для благосостояния граждан времена.

«Ничего зазорного» не увидели в Кремле в видеозаписи гулянки в салоне бизнес-джета бывших чиновников правительства страны. Речь – о видеозаписи, запечатлевшей, как бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и бывшая глава его протокола Марина Ентальцева во время перелета частным самолетом пьют вино и другие благородные напитки, подпевая звучащей песне Надежды Кадышевой. Далее звучит тост за «Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби». «Главное - не нарушать при этом никаких правил», - заявил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, которые приводит «Лента.ру», выяснением обстоятельств публикации записи Кремль заниматься не намерен.

В целом все верно. Правил не нарушают, пением своим тоже, вроде бы, никому не мешают (в салоне, кроме них, никого нет), музыкальные предпочтения тоже личное дело каждого – кому арбуз, а кому и свиной хрящик. Правда, по словам одной из коллег, даже матрешка меньший китч – она хотя бы молчит… А вспомнить того же Прохорова, какие он «закаты солнца вручную» в Куршевеле закатывал – и ничего, никакой критики. Другое дело, что в нынешнем случае у массового зрителя возникает резонное наблюдение, что человек, «сходивший» во власть, обретает возможности как у промышленника-мультимиллионера. К тому же запись кутежа появилась в тот самый день, когда глава правительства признал, что население пока не видит роста экономики, о котором ему столько говорят.



В «тучные времена» эту запись посмотрели бы единицы, и она не вызвала бы такого отторжения, как сейчас, - заметил в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.



«Когда в стране все хорошо, такие видео вызывают только милую улыбку. Но сейчас, по меткому выражению Валерия Федорова, главы ВЦИОМ, нация надела темные очки, все воспринимается пессимистично, излишний оптимизм начальства раздражает. Людям кажется, что они живут плохо, считают, что в стране дела обстоят плохо, и, конечно, видеть радостные упитанные лица так называемых «слуг народа» - значительная часть аудитории воспринимает как оскорбление. Поэтому нашим уважаемым государственным служащим я бы порекомендовал вести себя более консервативно».



Как напоминает «Лента.ру», Дворкович и Ткачев покинули правительство России в мае прошлого года. Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково», бюджетное финансирование которого исчисляется сотнями миллиардов. Тимакова прошлой осенью приступила к работе во Внешэкономбанке. ВЭБ – государственная корпорация, Тимакова там зампредседателя, вполне себе госслужащий.



«Консервативнее надо бы». Хороший совет…

Всеволод Нерознак