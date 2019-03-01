Экономист: России не интересна единая валюта с Белоруссией

Эксперт заявил в эфире НСН, что существующий товарообмен между странами не дотягивает до уровня создания специальной общей валюты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а «общий рубль». По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН напомнил, что в советские годы уже существовала единая валюта для стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), поэтому своеобразный опыт в этом направлении имеется.

«Теоретически это должна быть валюта, которая эмитируется совместным центральным банком – не Центральным банком России и не Национальным банком Белоруссии. Не рубль и не белорусский рубль, но некая третья валюта. Прецедент кстати уже был, валюта СЭВ, которая называлась переводной рубль. Эта организация объединяла все социалистические страны, и между ними с помощью общей валюты осуществлялись взаиморасчеты. Я думаю, что Лукашенко имеет в виду что-то вроде этого», - отметил он.

Собеседник НСН выразил сомнение, что России выгодно создание отдельной валюты в условиях невысокого товарообмена между странами.

«Лукашенко уже лет 15 говорит об этой идее. Но пока что не случилось. Но думаю, Россия не захочет осуществлять это. Это ей не нужно. Тогда при СССР это был целый социалистический лагерь с товарообменом. Это была единая система международного разделения труда. В одной стране делали автобусы, в другой выращивали помидоры, в третьей еще что-то. Общая валюта была нужна, чтобы обслуживать товарообмен между странами. А какой сейчас товарообмен между Россией и Белоруссией? Ради этого воротить горы смысла нет», - добавил он.

Эксперт отметил, что различные громкие заявления белорусского лидера можно оправдать попыткой получения преимуществ от России.

«Лукашенко много чего говорит. Его политическая позиция очень простая – получить максимум экономических преимуществ от России, не дав взамен политических уступок. Он получил массу убытков из-за налогового маневра по нефти, ему ничем его не компенсировали. Он пытается таким образом выторговать у России что-то. К этому его предложению серьезно относиться не надо, но за ним что-то стоит. Здесь это уже скорее политика, а не экономика», - подчеркнул он.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Лукашенко о введении общего рубля с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единая валюта предусмотрена в союзном договоре России и Белоруссии, а детали и конкретика - это предмет для дальнейшего обсуждения, в том числе экспертным сообществом.