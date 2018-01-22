Востоковед: Ссора Турции и США из-за курдов – наша хрустальная мечта

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В эфире НСН Евгений Сатановский назвал импульсивным решение президента Турции развернуть военную операцию в Африне.

В ходе операции «Оливковая ветвь» ВВС Турции уничтожили 45 целей курдских формирований в сирийском районе Африн. Удары наносили 32 самолета, после чего все пилоты вернулись на базы.

В эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский выразил мнение, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана развернуть на севере Сирии военную операцию выгодно для России. Турция же при этом рискует завязнуть в партизанской войне.

«Нам ситуация на севере Сирии выгоднее, чем кому бы то ни было. Это вообще мечта хрустальная, чтобы турки рассорились с американцами. А турки сейчас серьезно ссорятся с американцами из-за того, что они нанесли серьезнейший удар по их союзнику, чтобы Турция завязла в партизанской войне на севере Сирии, - сказал востоковед. - Такое впечатление, что Эрдоган долго просчитывал варианты и решил идти тем путём, который поможет российским планам в Сирии».

Сатановский отметил, что в то время, пока Турция наносит удары по курдам, сирийская армия ударила по террористам «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе.

«Это Эрдоган обещал нам, но не сделал на протяжении длительного времени. Вместо саудовско-турецкого союза в Идлибе, который был бы крайне неприятен, мы получили турецкую армию, завязшую на позициях курдов. Спасибо, что он (Реджеп Тайип Эрдоган – прим. НСН) такой импульсивный, так плохо считает, так эмоционален. Да и американцам огромное спасибо за то, что они его буквально взбесили, вооружая курдов», - сказал Сатановский.

На период проведения спецоперации Турция открыла на границе с Сирией пункты для приема переселенцев, сообщает РЕН ТВ. В постепенно в пустеющем Африне остаются только курдские вооруженные формирования.

Президент Турции ранее заявил, что его войска уничтожат поддерживаемые Соединенными Штатами курдские отряды народной самообороны в Сирии, которые не могут рассчитывать на американскую помощь, чтобы победить Турцию, пишет Газета.ру.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН ранее отметил, что причиной операции «Оливковая ветвь» является желание Эрдогана взять под контроль территорию северной Сирии, о чем он не раз говорил.