Востоковед: Эрдоган вынудил Россию оставить Африн

В эфире НСН эксперт объяснил, что решение о передислокации военных Центра примирения и военной полиции далось Москве нелегко.

Танки турецких вооруженных сил вошли в сирийский Африн для поддержки наступления местной оппозиции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники среди военных.



Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, как российские власти относятся к турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне.

«До вчерашнего дня Африн не был зоной влияния США. Там было влияние Российской Федерации. Но после того, как мы вывели оттуда свои подразделения, Эрдоган почувствовал, что может атаковать», - рассказал Багдасаров.

По словам востоковеда, турецкий лидер «выкручивал руки» российским властям, заявляя, что есливоруженные силы РФ не выйдут из Африна, его люди проигнорируют Конгресс народов Сирии в Сочи.

«Мы вынуждены были пойти на такой шаг. О том, что это не так просто нам далось, говорит заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова на конференции в Нью-Йорке. На вопрос о выводе войск из Африна он сказал «нет». Создается впечатление, что очень долго у российских властей было разное мнение по этому вопросу. В итоге решение было принято», - напомнил Багдасаров.

Он добавил, что причиной операции «Оливковая ветвь» является желание господина Эрдогана взять под контроль территорию северной Сирии, о чем он не раз говорил, не скрывая.

По словам востоковеда, сейчас конфликт в Африне превращается в противостояние «кто кого».

«Теперь стоит вопрос: либо Эрдоган – курдов, либо курды - его», - подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что российские военные Центра примирения и военной полиции, находящиеся в сирийском районе Африн, были передислоцированы в район Телль-Аджар для исключения угрозы их жизни и упреждения возможных провокаций, пишет Газета.ру .

Турецкий генштаб объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских вооружённых формирований, занимающих город Африн на севере Сирии. Содействие турецким вооружённым силам оказывает оппозиционная Свободная сирийская армия, которая наступает на позиции курдских отрядов Сил народной самообороны и Демократического союза, отмечает RT .