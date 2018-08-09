Востоковед: Онкология жены Башара Асада не разжалобит сирийцев

Заболевшая раком жена президента Сирии Башара Асада Асма обратилась в к населению страны. Она заявила о стойкости и решимости сирийцев, на которую будет равняться при борьбе с болезнью, сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера в Facebook. Ранее стало известно, что у Асмы Асад обнаружили рак груди.
Востоковед-арабист Марианна Беленькая считает, что ситуацию, в которую попала супруга Асада, вряд ли сплотит сирийский народ вокруг действующего президента.
Врачи диагностировали заболевание у супруги сирийского лидера на ранней стадии, пишет Газета.ру. Асме Асад 42 года, она родилась и выросла в Великобритании. В Сирию Асма переехала после того, как вышла замуж за Башара Асада.