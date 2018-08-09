Востоковед: Онкология жены Башара Асада не разжалобит сирийцев

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В эфире НСН востоковед-арабист Марианна Беленькая рассказала об отношении жителей страны к семье президента Сирии.

Заболевшая раком жена президента Сирии Башара Асада Асма обратилась в к населению страны. Она заявила о стойкости и решимости сирийцев, на которую будет равняться при борьбе с болезнью, сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера в Facebook. Ранее стало известно, что у Асмы Асад обнаружили рак груди.



Востоковед-арабист Марианна Беленькая считает, что ситуацию, в которую попала супруга Асада, вряд ли сплотит сирийский народ вокруг действующего президента.

«Отношение к ней такое же разное, как и к Башару Асаду. Те люди, которые поддерживают Асада, поддерживают и его жену. Остальным все равно. Вряд ли это сплотит народ. Хотя даже те люди, которые нейтрально относятся, уважают то, что семья Асада осталась в стране, что они никуда не поехали. То, что она как могла помогала, встречалась с семьями. Ничего плохого от людей, нейтрально относящихся к Асаду, я не слышала о ней. Оппозиция, и те люди, которые воевали с Асадом, негативно относятся ко всей его семье», - отметила эксперт

Врачи диагностировали заболевание у супруги сирийского лидера на ранней стадии, пишет Газета.ру. Асме Асад 42 года, она родилась и выросла в Великобритании. В Сирию Асма переехала после того, как вышла замуж за Башара Асада.