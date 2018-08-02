Экс-советник министра Израиля назвал условия мирного соседства Тель-Авива с Дамаском

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Алекс Векслер рассказал НСН, какой была граница между Израилем и САР до начала сирийской гражданской войны.

Обстановка в Сирии становится стабильнее, а с восстановлением власти правительства Башара Асада на границе с Израилем будет спокойно. Об этом Reuters рассказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, теперь перестрелки на Голанских высотах, спорной территории между еврейским государством и САР, будут происходить намного реже.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН согласился с министром и рассказал, какие условия должны соблюдаться Дамаском, чтобы вновь сделать границу между государствами спокойной.

«Начиная с 1974 года, с момента прекращения огня, и до начала гражданской войны в Сирии семь лет назад сирийская граница была у нас самой спокойной. Не то, что террорист, ни один волк через неё не прошёл. Я думаю, что с момента возвращения Асада на юг, у нас нет никаких территориальных притязаний к той части Голанских высот, которые относятся к Сирии. Он заинтересован в спокойствии, и мы тоже. Фактически у Асада сегодня есть 20% от той армии, которая была семь лет назад. Но зато в его распоряжении находятся шиитские формирования из Афганистана, Ирака под командованием офицеров корпуса Стражей Революции, Хезболла, к которой мы относимся отрицательно. Если он укрепит своё положение и будет вести себя спокойно, то и мы будем вести себя тихо, спокойно. Тем более, в последнее время россияне ручаются, что иранцев не будет на расстоянии 85 километров от нашей границы. Мы сирийцев трогать не будем, если только иранцы или Хезболла не окажутся южнее договорённых точек», — заметил Векслер.

Присутствие российских военных Сирии не мешает Израилю, добавил собеседник. Обе стороны держат нейтралитет, а потому сохраняют дружественные отношения.«У нас нормальные, хорошие отношения с россиянами в Сирии. Мы обмениваемся с ними информацией по поводу каждого взлёта, вылета, посадки, потому что мы видим каждую точку у них, а они у нас. И это даёт возможность уравновесить силы. За три года с 2015-го, когда они оказались в Сирии, у нас не было с ними никаких инцидентов, и не может быть», — подытожил Векслер.

Напомним, что накануне сирийская армия освободила от террористов последние захваченные деревни в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа. Под контроль правительственных войск уже перешли почти полностью провинция Дераа и фактически вся соседняя провинция Кунейтра.

Война в Сирии идёт с 2011 года. Она развернулась между правительственными войсками, силами умеренной оппозиции и боевиками террористических группировок. Российские ВКС пришли на помощь армии Башара Асада по приглашению президента САР в 2015 году.