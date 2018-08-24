Винегрет и выборы. Эксперт о признании в Раде воссоединения Крыма с Россией

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Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, что в стране все больше политиков хотят нормализации отношений с Россией.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что жители Крыма осознанно изъявили желание, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации, пишет Газета.ру . По его словам, процесс становления Крыма «частью российского пространства» обеспечивался сугубо гуманитарными мероприятиями.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал о популярности такого мнения среди украинских политиков.

«Винник не сказал какую-то сенсацию — это обычная правда. Но он является одним из первых политиков, кто это озвучил. Более того, это говорилось для украинцев, не для России. Граждане Украины устали от антироссийской истерии», — заявил Охрименко.

По его словам, ближе к выборам Верховной Рады появятся новые партии, которые будут говорить правду про Крым, Донбасс и Майдан. Эксперт отметил, что делать точный прогноз на популярность таких политиков среди украинских граждан сейчас сложно, однако вероятность такая есть. Александр Охрименко отметил, что в случае смены политического дискурса в верховной Раде станет меньше «откровенных сумасшедших».

«Фракция «Блок Петра Порошенко» это просто такой винегрет. Совершенно разные люди. Сейчас начинаются уже предвыборные моменты. Я уверен, что на выборы Верховной Рады пойдут уже совершенно новые лица. Честно говоря, и Петр Алексеевич уже всех достал. Поэтому ряд депутатов просто хотят от него дистанцироваться и начинают говорить более или менее реальные вещи. Прекращают вести пропаганду. Сейчас в Украине начинает формироваться пул так называемых "нормальных" политиков, которые хотят нормальных отношений с Россией», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно о возросшем на 36% спросе на туристические поездки в Крым среди украинских граждан. Глава отделения Российского союза туриндустрии на полуострове Борис Зелинский рассказал, что украинцы едут в Крым в частности для того, чтобы лично убедиться в существовании Крымского моста, передает ТАСС.