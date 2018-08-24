Пятница
24 августа
USD 68.53
EUR 79.25
В мире

Полковник ФСБ назвал страны, поставляющие оружие ИГИЛ

24 Августа 2018 в 10:05
Полковник ФСБ назвал страны, поставляющие оружие ИГИЛ

Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом в эфире НСН пояснил, какие государства имел в виду постпред РФ в ООН в своем заявлении.

Оружие террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России) поступает извне. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма. По его словам, поставки осуществляются при помощи полулегальных структур, а иногда даже под покровительством отдельных стран. Как подчеркнул Небензя, тому «продолжают копиться свидетельства».

Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом, полковник запаса Владимир Луценко в эфире НСН рассказал, каким государствам выгодно снабжать оружием и финансами террористов (слушайте аудио).

«Эти поставки выгодны тем государствам, кто хотел бы, чтобы Россия завязла в Сирии и потерпела там полный провал. Это, прежде всего, Саудовская Аравия, США и все, кто идёт в кильватере с ними. Даже беспилотники, которые атаковали нашу базу, и те состоят из компонентов, которые поставлялись именно из этих стран Запада. Они и самих боевиков финансировали, и оружие поставляли. И сейчас это делают», - подчеркнул эксперт.

Генерал: Россия и США ведут гибридную войну по всему миру
Также Владимир Луценко объяснил, почему Небензя не стал озвучивать названия стран.

«В отличие от меня, он человек при должности, поэтому ему неудобно называть эти страны, наверное, в силу определенной этики. А я человек свободный, поэтому могу спокойно назвать эти страны.», - заключил в эфире НСН Луценко.

Напомним, одна из самых масштабных атак дронов на российскую базу ВМФ в Тартусе произошла в ночь на 6 января. Беспилотники, как рассказали в Минобороны России, были запущены с территории, которую контролирует так называемая умеренная оппозиция. Как выяснилось, дроны, которые были использованы боевиками, содержат вещество тетранитропентаэритрит, его невозможно изготовить в «кустарных условиях». В Минобороны подчеркнули, что его производят в том числе на Украине.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.