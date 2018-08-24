Полковник ФСБ назвал страны, поставляющие оружие ИГИЛ

Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом в эфире НСН пояснил, какие государства имел в виду постпред РФ в ООН в своем заявлении.

Оружие террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России) поступает извне. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма. По его словам, поставки осуществляются при помощи полулегальных структур, а иногда даже под покровительством отдельных стран. Как подчеркнул Небензя, тому «продолжают копиться свидетельства».

Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом, полковник запаса Владимир Луценко в эфире НСН рассказал, каким государствам выгодно снабжать оружием и финансами террористов (слушайте аудио).

«Эти поставки выгодны тем государствам, кто хотел бы, чтобы Россия завязла в Сирии и потерпела там полный провал. Это, прежде всего, Саудовская Аравия, США и все, кто идёт в кильватере с ними. Даже беспилотники, которые атаковали нашу базу, и те состоят из компонентов, которые поставлялись именно из этих стран Запада. Они и самих боевиков финансировали, и оружие поставляли. И сейчас это делают», - подчеркнул эксперт.

Также Владимир Луценко объяснил, почему Небензя не стал озвучивать названия стран.

«В отличие от меня, он человек при должности, поэтому ему неудобно называть эти страны, наверное, в силу определенной этики. А я человек свободный, поэтому могу спокойно назвать эти страны.», - заключил в эфире НСН Луценко.

Напомним, одна из самых масштабных атак дронов на российскую базу ВМФ в Тартусе произошла в ночь на 6 января. Беспилотники, как рассказали в Минобороны России, были запущены с территории, которую контролирует так называемая умеренная оппозиция. Как выяснилось, дроны, которые были использованы боевиками, содержат вещество тетранитропентаэритрит, его невозможно изготовить в «кустарных условиях». В Минобороны подчеркнули, что его производят в том числе на Украине.