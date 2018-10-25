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Политика

Ветеран разведки: Заявив о прослушке Трампа, спецслужбы США выставили себя идиотами

25 Октября 2018 в 16:20
Ветеран разведки: Заявив о прослушке Трампа, спецслужбы США выставили себя идиотами
ФОТО: salamnews
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН заявил о некомпетентности служб безопасности США, если президент пользуется незащищенным телефонным линиям.
Газета New York Times рассказала о прослушке шпионами из Китая и России мобильного телефона Дональда Трампа. Помощники президента США, ссылаясь на данные американской разведки, не раз предупреждали главу государства, что его разговоры по iPhone небезопасны.

Однако Дональд Трамп никак не хочет отказываться от использования смартфона. NYT отмечает, что сотрудники Белого дома уповают, что в разговорах американский президент воздержится от обсуждения секретной информации.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов, комментируя для НСН предположения о прослушке Трампа, назвал их маловероятными.

«Теоретически это возможно, но защита на телефонах от прослушки конечно же стоит, тем более у президента. И этим занимаются спецслужбы. Так что с технической точки зрения разговоры Трампа подслушивать невозможно. Слушают всех и вся, но не глав государств. Хотя, если уж американцы совсем идиоты и у них открытая связь... но это вряд ли. Иначе нужно тогда разогнать все американские спецслужбы», - предположил Михаил Любимов.

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В Китае на новость о прослушке их разведслужбой предложили вручить авторам заметки премию «Оскар» за лучший сценарий. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала публикацию американской газеты очередным фейком.

«Если у кого-то в США есть опасения по поводу надежности айфонов, то они могут перейти на телефоны фирмы Huawei», - добавила дипломат.

Также иронично к заметке в американской прессе отнеслись и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, «к таким заметкам мы относимся уже с юмором». Он добавил,что материал The New York Times должны прокомментировать в самом издании.

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