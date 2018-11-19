Ветеран «Альфы»: Спецслужбы не причастны к смерти Магнитского

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров согласился в эфире НСН, что в смерти Магнитского могли быть заинтересованы его работодатели.

Генеральная прокуратура России подозревает основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в заказе убийства аудитора Сергея Магнитского «как одного из его ближайших сообщников». Об этом сообщил на брифинге представитель Генпрокуратуры Михаил Александров, передает ТАСС. По этой версии, Магнитского, а также ещё троих подельников Браудера, могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия.

Как уточнили в генпрокуратуре, речь идет, помимо Магнитского, о смерти Актая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. Гасанов был найден мертвым 1 октября 2007 года в своей квартире в Москве, Курочкин умер 30 апреля 2008 года в больнице украинского города Борисполь, Коробейников погиб при падении с высотного здания в Москве 24 сентября 2008 года, Магнитский скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года.

Сначала все эти смерти рассматривались как естественные. Однако в дальнейшем появились данные, которые заставили выдвинуть новую версию. Анализ биологических материалов всех четырёх погибших заставляет сделать вывод о том, что у всех были прижизненные признаки хронического отравления токсичными растворимыми неорганическими соединениями алюминия. В частности, рассматривается версия о применении диверсионных химических веществ, которые вызывают развитие острой сердечно-печеночной недостаточности.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров согласился в эфире НСН, что смерть Магнитского может быть непосредственно связана с его деятельностью, однако в этом вряд ли были замешаны спецслужбы.

«Не тот уровень этого Магнитского, чтобы надо было затевать такую операцию, в которой есть опасность, к тому же, допустить прокол. Я глубоко сомневаюсь, что для того, чтобы решить проблему с ним, могли привлекаться все возможные силы и средства, самые лучшие отравляющие вещества. Думаю, что скончался он совершенно по другой причине и такие вещества к этому отношения не имеют, также как и спецслужбы. Причины надо искать в тех комбинациях, в которых участвовал Магнитский по проблемам, которые муссируются уже не один год», - подчеркнул эксперт.

Между тем, версия об отравлении Магнитского по приказу основателя фонда Hermitage Capital подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который содержался с аудитором в одном следственном изоляторе. Как рассказал Лурье RT, сам Магнитский говорил ему, что нужен своим бывшим работодателям не свободным, а мёртвым.

В отношении Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело - об организации преступного сообщества и руководстве им. По версии следствия, за счет уклонения от уплаты налогов из бюджета было похищено около пяти с половиной миллиардов рублей. В 2013 году и 2017 году финансист уже был заочно осужден в России по делам о неуплате налогов и мошенничестве на 9 лет лишения свободы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей.

Смерть Сергея Магнитского в СИЗО стала поводом для принятия в США закона, вводящего персональные санкции в отношении граждан России. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что процесс лоббирования принятия «Акта Магнитского» финансировался Браудером на средства, которые имели криминальное происхождение и были выведены из России через цепочку офшорных компаний. При этом предыдущее руководство минюста США не отвечало на неоднократные запросы из Москвы в отношении Браудера.