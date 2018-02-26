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Политика

В СПЧ обвинили организацию «Голос» в попытке подорвать доверие к выборам

26 Февраля 2018 в 19:00
В СПЧ обвинили организацию «Голос» в попытке подорвать доверие к выборам

Член президентского СПЧ в эфире НСН заявил, что обвинения организации в адрес волонтёров, которые собирали подписи, не способствует совершенствованию системы выборов в РФ.

Российские волонтёры раскритиковали доклад организации «Голос», в котором заявлено, что сбор подписей в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина финансировался из средств государственного бюджета. Как подчеркнули активисты, волонтёры занимались этим в свободное от работы и учёбы время и без денег. Такое сообщение было размещено на страницах соцсетей участников движения «Волонтёры Победы» Александра Юдина, Артёма Митрохина, Людмилы Князьковой, Елены Одновол и Владислава Марцаленко, сообщает Regnum.

Политолог: За Путина даже не нужно агитировать
В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод в эфире НСН обвинил организацию «Голос» в попытке подорвать доверие россиян к выборам (слушайте аудио).

«Эта организация и раньше попадала под критику экспертов, блогеров, юристов, потому что она публикует не всегда проверенную информацию и не всегда эффективно оценивает избирательные кампании. Да, у нас выборы далеки от совершенства, но мы видим принципиальную позицию ЦИК, совершенствование законодательства, появление общественных наблюдателей. Нагнетать ситуацию, вбрасывать непроверенные факты – ничего общего с совершенствованием выборов не имеет. Каждому своё: кто-то настроен на совершенствование выборов, а кто-то – на то, чтобы подорвать доверие граждан к выборам», - заключил в эфире НСН Брод.

Стоит отметить, что волонтёры также обещали рассмотреть возможность подачи иска в суд, если организация «Голос» не принесёт извинения. Напомним, в качестве основного доказательства государственного финансирования сборов подписей в докладе было обозначено получение волонтёрами грантов и использования помещений, которые принадлежат государству.

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