Политолог: За Путина даже не нужно агитировать

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Дмитрий Гусев в эфире НСН рассказал, в чем может заключаться предвыборная программа действующего президента РФ.

Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщает «Интерфакс», напоминая, что он участвует в выборах как самовыдвиженец. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы избирательного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев. Он отметил, что передаст его главе государства сегодня, 6 февраля.

Отметим, что в поддержку Владимира Путина во всех регионах страны было собрано более полутора миллионов подписей.

Политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в эфире НСН заявил, что президентский штаб не ставил перед собой такой задачи. Эти цифры говорят об огромном количестве сторонников действующего президента и их желании поддержать Владимира Путина на выборах:

«Когда начался сбор подписей, я увидел такой феномен: президентский штаб подходил к этому процессу технологически. Собрать подписи можно было, наверное, за один день, но там пошли иным путём: есть точки – давайте подписи в этих местах и будем собирать. Мне звонила моя мама, которая живёт в Екатеринбурге, и спрашивала, куда можно прийти и подписаться за Владимира Путина. Было собрано, как вы знаете, более полутора миллионов подписей. Причём штаб такой задачи не ставил – нужно-то было триста тысяч», - отметил собеседник НСН.

По словам Дмитрия Гусева, в Москве может казаться, что у действующего президента очень много противников. Они активно пишут в соцсетях, выступают и так далее.

«А когда выезжаешь за 10 километров от столицы, понимаешь, что, если ты против Путина, ты просто можешь получить "в морду". Потому что подавляющее большинство людей за президента. И они хотят президенту искренне помочь: подпись поставить, на выборах проголосовать. Вот этим выборы 2018 года и отличаются – за Владимира Путина не нужно агитировать. Большинство граждан и так за президента», - подчеркнул эксперт.

Говоря о предвыборной программе Владимира Путина на четвертый срок президентства Дмитрий Гусев отметил, что в ней учитываются и мировая ситуация, и ситуация в стране.

«Соответственно, каждый раз меняются задачи, которые стоят перед президентом. Он не просто идёт на выборы. Он идёт в какой-то конкретной ситуации, решить какие-то конкретные задачи. Сейчас, в условиях внешних санкций, во-первых, нужно обеспечить дальнейшее развитие страны, не потерять темп и суметь остаться нужным и полезным миру. Вот такая сложная задача. Отсюда и будут проистекать его программные тезисы, то, с чем он идёт на выборы», - резюмировал собеседник НСН.

Добавим, Владимир Путин стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

До 10 февраля Центризбирком должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента. Их имена фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах, которые пройдут 18 марта.