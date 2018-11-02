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Политика

В Союзе журналистов одобрили меры МИД РФ в отношении коллег из Франции

2 Ноября 2018 в 07:53
В Союзе журналистов одобрили меры МИД РФ в отношении коллег из Франции
Секретарь СЖР в эфире НСН сообщил, что не все французские журналисты представляют официальную точку зрения своего правительства.

Французская газета Le Figaro, взявшая интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, возможно, откажется его публиковать из-за якобы нарушения этических норм российским министерством. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что решение связано с недопуском московского корреспондента газеты Пьера Авриля на интервью. Но он об этом и не просил, пояснила представитель МИД. В Москве не исключают, что в качестве ответных мер на дискриминацию российских СМИ во Франции французским журналистам может быть закрыт доступ на государственные мероприятия. 

Секретарь Союза журналистов России и глава международного отдела СЖР Тимур Шафир пояснил НСН, что практика зеркальных мер принята во всем мире (слушайте аудио).

«В России, в Москве аккредитовано достаточно больше количество представителей французских СМИ при МИДе. Я абсолютно уверен в том, что представители французских СМИ являются неоднородной массой. Целый ряд из них представляет противоположную от нынешней точки зрения французского МИДа и правительства. Я думаю, что все-таки до подобного рода ответа не дойдёт, но любые ограничения по взаимодействию, любые взаимные действия, которые были предприняты за последние годы, в принципе, это все являлось зеркальными мерами, со стороны нашего правительства, нашего государства. Любые меры, которые предпринимались у нас, являлись действительно зеркальным ответом на то, что происходило в отношении наших СМИ за рубежом», — объяснил Шафир.

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Напомним, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отказалась отвечать на вопросы российских журналистов в ходе брифинга в Вашингтоне. В ответ, в российском МИДе предупредили США, что в случае нового притеснения отечественных СМИ на основе национальной принадлежности выделят для американской прессы на брифингах ведомства специальные места «на камчатке». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
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