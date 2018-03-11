В Совфеде пригрозили Лондону ответными мерами на «Закон Скрипаля»

Член Совфеда Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что Лондон просто ищет повод для продолжения санкционной политики в отношении России.

Лондон использует отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в качестве повода для продолжения своей антироссийской политики. Такое мнение высказал в эфире НСН член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов по поводу разработки в Великобритании аналога американского «Закона Магнитского».

Сенатор напомнил, что «Закон Магнитского» был придуман как фактор сдерживания России, когда США пришлось ликвидировать «Поправку Джексона-Вэника», потому что она превратилась в абсурд.

«Англичане сейчас повторяют то же самое, что и США. Они придумывают в качестве предлога для продолжения санкционной политики дело Скрипаля, которое не расследовано и не понятно, что стоит за отравлением беглого шпиона и его дочери. Но как предлог это дело уже используется в пропагандистской работе и информационной войне против России», - заявил Морозов.

Собеседник агентства уверен, что российским спецслужбам нет ни какого смысла ликвидировать Скрипаля. В 2003 году он был задержан как агент британских спецслужб, дал признательные показания и «перестал представлять интерес для ФСБ».

«Все, что нужно было ФСБ, они от него получили. После обмена Скрипаль устроился жить в Великобритании. У него появилось новое окружение, он занимался консалтинговым бизнесом. И теперь все, что связано с его отравлением, надо рассматривать в контексте личной трагедии, не привязывая российскую сторону к этому делу», – подчеркнул Морозов.

Он добавил, что Россия, в случае разработки британцами «Закона Скрипаля», адекватные ответные меры.

«За последние несколько лет внешнеторговый оборот с Великобританией за счет продажи газа увеличился. Нам нет необходимости сейчас себя как-то сдерживать в продвижении российского газа на рынок Европы. Но политический ответ будет. И он будет адекватный тому, что предпримут британцы», - заключил сенатор Морозов.

Ранее The Telegraph сообщила, что министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд договорились о новых санкциях в отношении России в рамках разрабатываемого в Лондоне аналога «Закона Магнитского». Решение было принято после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Накануне британские власти также призвали союзников бойкотировать ЧМ-2018 , который пройдет в России летом этого года. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал призывы, звучащие из Лондона, «обыкновенной чушью» и связал призыв с обидой британцев, которые проиграли России в борьбе за мундиаль.