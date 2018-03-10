Колосков: Бойкотировать ЧМ-2018 из-за Скрипаля? Это чушь!

РИА Новости

Почетный президент РФС в беседе НСН объяснил призыв Лондона к бойкоту ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля с давней обидой.

Власти Великобритании призвали своих союзников отказаться от посещения ЧМ-2018 в России. Об этом в субботу написали британские СМИ.

Как сообщает The Times со ссылкой на информированный источник, решение было принято после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля. Отмечается, что английский бойкот мундиаля в России могут поддержать политики и официальные лица Польши, Австралии и Японии.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал призывы, звучащие из Лондона, «обыкновенной чушью».

«Начиная с 2010 года, англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!» - Заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в самой Англии информация про отравление бывшего шпиона подается так, будто это была специальная акция против всей страны и теперь власти «придумывают что-то в ответ».

«На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018», - пояснил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что со стороны ФИФА обязательно должна последовать реакция на такие призывы.

«На такой призыв должна отреагировать ФИФА и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022. Наша задача готовиться к чемпионату, готовить стадионы, культурную программу, повышать безопасность. У нас великолепно прошла жеребьевка, оценочная комиссия ФИФА довольна тем, как здесь все происходит», - заключил Колосков.

Ранее сообщалось, что сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в том случае, если команда откажется от приезда в Россию на мировое первенство 2018 года. Кроме того, команда получит крупный денежный штраф.