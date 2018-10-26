В Совфеде поддержали слова Горбачёва о гонке вооружений

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности в эфире НСН объяснил, почему Россия не будет участвовать в военном противостоянии с США.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал о начале гонке вооружений из-за решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он написал в колонке для The New York Times. По словам первого и единственного президента СССР, милитаризация международной обстановки происходит не первый раз.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН согласился с мнением экс-президента СССР о начале гонки вооружений. Однако отметил, что России нет необходимости в нее влезать.

«Теперь о гонке вооружений говорит человек, который был президентом СССР, который подписывал договор РСМД, который знает всю составляющую. Я с ним согласен и очень рад, что наши мнения совпали. Это действительно так. Другое дело, что они [США] не понимают, что Россия вышла на другой уровень», — заявил сенатор.

По его словам, Россия не пытается кого-то поставить на место или блокировать. Потому что сегодняшняя российская военно-стратегическая и тактическая компонента абсолютно надежно обеспечивает безопасность. В этой связи Россия не при каком давлении не станет зачинщиком масштабных военных действий.

«Если что-то начнется, то по их вине, но последствия будут колоссальные. Человечество перестанет существовать. Я не хочу, чтобы люди по этому поводу боялись, но американцы будут пытаться нас ослабить, вынуждая тратить на оборону больше средств, которые можно пустить в социальную сферу. Это может вызвать внутренне раздражение, недовольство и так далее», — объяснил Франц Клинцевич.

Он напомнил, что такое поведение является классической схемой. По мнению сенатора, провокациями Америка пытается «развалить изнутри» Россию, потому что прекрасно понимает невозможность победы военным путём.

«Но и этого не будет, потому что мы не будем участвовать в гонке вооружений. В этом нет никакой необходимости. Мы просто планово и без рывков будем проводить перевооружение и этого достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны. Этого не достаточно для того, чтобы развернуть широкомасштабные боевые действия и начать наступательные операции, захватывать какие-то территории, но мы и говорим, что у нас оборонная доктрина. Мы не ставим перед собой задач завоевания. В гонке вооружений участвовать не будем, а безопасность обеспечим», — уверен собеседник НСН.

Франц Клинцевич напомнил, что о гонке вооружений, в которую США хотят втянуть России, он сам говорил уже давно. Это в частности было связано с тем, что все действия и риторика Соединённых штатов это показывали.

«Знание тенденции освобождает от знания мелочей. В данном случае мелочами, раскрывающими стратегическую тенденцию, стал сам процесс и процедура выхода из договора РСМД. Также был осуществлён перенос МК-41 (пусковые установки двойного назначения) с морского базирования на военные базы ближе к границам России, создание наземной компоненты крылатой ракеты и воздушного базирования, что противоречит договору РСМД. Все это уже сделано, поэтому американцам не остаётся ничего, кроме того, что сделать некое заявление в отношении России и назвать её во всём виновной. Это нормальная практика», — заключил сенатор.

Напомним, ранее о том, что действия США провоцирую гонку вооружений, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила 25 октября во время брифинга. По ее мнению в гонку вооружений могут быть втянуты целые регионы.