Руцкой попросил Горбачёва «заткнуться» после слов о новой гонке вооружений

ФОТО: Михаил Горбачёв // wikipedia.org

Последний вице-президент РФ заявил НСН, что Горбачёву следует подумать о том, что он сделал со страной и её вооружёнными силами.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) анонсом новой гонки вооружений. Об этом он написал в своей колонке в газете The New York Times.

в эфирепризвал Горбачёва к молчанию и напомнил, кто виноват, по его мнению, в развале Советского Союза и упадке армии.

«Я на Горбачёва давно уже внимания не обращаю, потому что это предатель, он предал страну. Благодаря ему это всё произошло — уничтожили страну, разоружили, вывели войска из Европы в чистое поле, всё побросали. А сейчас он там сидит и что-то вякает. Уже б заткнулся и молчал! Подведя итоги того, что он сделал со страной и с вооружёнными силами», — заявил Руцкой.

При этом он согласился с тем, что желание США выйти из договора о РСМД станет началом новой гонки вооружений. Другого варианта у России, кроме как принять этот вызов, по его мнению, не остаётся.

«Ракеты меньшей и средней дальности в США точно базироваться не будут. Потому что в этом нет смысла. Они рассчитывают разместить их в Европе. Соответственно, мы должны поступать адекватно — тоже размещать ракеты для прикрытия и блокировки нанесения удара по территории России. Это и называется гонка вооружений — те с той стороны, мы с этой. А что ещё делать в этой ситуации?», — заметил Руцкой.

Добавим, Михаил Горбачёв назвал подписанный им в 1987 году договор о РСМД «грандиозным достижением». Вашингтон, по его мнению, выходя из договора, стремится освободиться от любых обязательств, притом «не только в отношении ядерных ракет». Также бывший президент СССР выразил надежду на то, что позиция России по этому вопросу будет твёрдой, но сбалансированной, а союзники США откажутся «быть стартовыми площадками для новых американских ракет».

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из ДРСМД 20 октября. Причиной для такого решения он назвал якобы нарушение Россией пунктов соглашения.