В Совфеде не поддержали идею пересмотра конвенции Монтрё

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН объяснил, чем может закончиться пересмотр конвенции Монтрё.

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентировала судоходство в Черном море. Об этом заявил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он сообщил, что все заходы иностранных военных кораблей должны быть согласованы с Черноморским регионом и не идти вразрез с политикой добрососедства. Гемпель уточнил, что военные суда США создавали очаг напряжения в регионе. Если ситуация останется неизменной, то необходимо будет поднять вопрос о пересмотре конвенции Монтрё и сократить сроки нахождения военных кораблей НАТО в Чёрном море.

С законодателем Крыма не согласился член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Он считает, что конвенция Монтрё была своевременным и правильным компромиссом между странами-участницами конвенции.

«Согласно конвенции Монтрё, корабли государств, не входящих в Черноморский бассейн, могут пребывать в акватории Черного моря 21 день. Конечно, у нас может быть желание сократить сроки захода кораблей иностранных государств, а у других стран, в свою очередь, может быть противоположное желание. Я не склонен менять то, что зарекомендовало себя более-менее положительно.

Попытка переподписать конвенцию сегодня привлечет внимание многих стран за пределами бассейна Черного моря, которые, напротив, склонны усугублять ситуацию в акватории еще больше. Поэтому я не склонен к идее переподписания документа», - заявил Цеков.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН назвал проход кораблей НАТО в Черном море бесполезной акцией поддержки действующего главы Украины на предстоящих выборах.