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Армия и вооружение

Адмирал назвал цель кораблей НАТО в Черном море

29 Марта 2019 в 09:55
Адмирал назвал цель кораблей НАТО в Черном море

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России в эфире НСН назвал бесполезной акцию Североатлантического альянса.

Корабли НАТО зашли в Черное море. На кадрах, опубликованных турецким информационным агентством  Demirören Haber Ajans, видно, как пролив Босфор проходят четыре борта второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса. Ранее в сети появились фотографии первых боевых судов НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. В составе группы — корабли ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии, Болгарии и Франции.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН назвал проход кораблей НАТО бесполезной акцией поддержки действующего главы Украины на предстоящих выборах (слушайте аудио).

«Я думаю, что это политическая акция, связанная с поддержкой выборов, которые пройдут  на Украине 31 марта, в порядке военно-политической поддержки киевского режима.  Но это все является бесполезным, поскольку они вошли в Чёрное море, зону постоянного и подавляющего превосходства Северного морского флота, поэтому они могут быть спокойны и, соблюдая международные морские правила, потом спокойно удалиться. Очевидно, что это военно-политическая поддержка Киева под 31 марта», — сказал адмирал.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил в эфире НСН, что не видит предпосылок к обострению ситуации в Чёрном море.

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