В Совфеде назвали аморальным поведением введение санкций против Крымского моста

ФОТО: Крымский мост/flickr.com

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, какое влияние санкции ЕС действительно оказывают на людей и компании, которые под них попадают.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, владелец двух из шести компаний, попавших под санкции ЕС из-за Крымского моста, заявил, что автомобильный мост уже построен, осталось завершить возведение железнодорожного. Если кому-то не нравится проект строительства моста, это его проблемы. Он подчеркнул, что все причастные к строительству моста гордятся своей работой.

В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков осудил политику Евросоюза в отношении Крыма, его жителей и Крымского моста.

«Действия Евросоюза свидетельствуют о том, что они наказывают Крым за то, что он осмелился высказать свою волю во время проведения референдума. Такие действия абсолютно аморальны, они не соответствуют международным стандартам. Они свидетельствуют о глубоком кризисе в Евросоюзе. Их лозунги о свободе и демократии — только слова. У такой политики мало будущего. А на нас в целом эти санкции никакого влияния не оказывают. Они могут создать определенные проблемы для фирм, которые строят такие объекты как Крымский мост. Однако после постройки к ним очень большой интерес. А после проекта с переходом на Сахалин этот интерес еще больше усилится. В любом случае эта санкционная политика не будет действовать долго. Мы ее преодолеем и все», — заявил Цеков.

Сенатор обратил внимание, что в Крыму проживает около 2,5 млн. человек. По его мнению, Евросоюз должен понимать, что всех них необходимо создать нормальные условия для жизни. Цеков отметил, что действия ЕС не сочетаются с заявлениями о необходимости соблюдать права человека и уважительном отношении к правам человека.

«Введение санкций в отношении предприятий, строивших мост это возмутительная ситуация. Так же как и введение санкций против тех, кто поставлял или поставляет электрооборудование в Крым. Получается, по мнению ЕС, отсутствие транспортного сообщения с Крымом, отсутствие эффективного энергообеспечения, перекрытие поступления воды — это нормально. Они фактически своими решениями поддерживают те блокады, которые устраивала Украина против Крыма. Более того, они участвуют в организации этих блокад», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что санкционная политика против компаний РФ потерпела крах. Доказательством тому служат крупные инфраструктурные проекты, которые реализовываются в Крыму.