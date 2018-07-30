Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Политика

Крым глазами чехов. Сенатор о визите делегации на полуостров

30 Июля 2018 в 17:46
Крым глазами чехов. Сенатор о визите делегации на полуостров
В эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что визит чешской делегации пойдет на пользу отношениям между Россией и ЕС.

Делегация политиков и общественных деятелей Чехии в ходе визита в Крым встретится с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента. Чешскую делегацию, которая уже несколько дней находится на полуострове, возглавляет депутат Европарламента Ягомир Когличек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства региона.

В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что поездка в Крым позволит представителям страны Евросоюза лично, а не из публикаций европейских СМИ, оценить обстановку в республике (слушайте аудио).

Джабаров пообещал наказать делегатов ОБСЕ в случае нарушения законов РФ в Крыму
«Такие поездки, конечно, дают большой плюс Крыму и Евросоюзу в целом. Потому что те политики, которые приезжают в Крым из ЕС, своими глазами видят, что происходит в Крыму. Они понимают, что правда, которая есть в Крыму, далека от того, что пишется в чешских и европейских СМИ. Они видят большую разницу. Они понимают, что Крым не оккупирован, не аннексирован, настроение у крымчан самое положительное. С каждым годом, я уверен, будет все больше крымчан, которые довольны своим выбором, сделанным в 2014-м году [во время референдума]. Они [представители чешской делегации] встречаются с представителями национальных общин, понимают, что никакого нарушения прав человека нет, никого не хватают, не преследуют за убеждения. Это очень большой плюс нам и большой той части Евросоюза, которая желает знать правду о той ситуации, которая есть сегодня в Крыму», - отметил сенатор.

Отметим, что посольство Украины в Чехии выразило протест против визита чешской делегации в Крым. Ранее к решению Евросоюза продлить санкции против Крыма и Севастополя присоединились пять стран, не являющиеся членами ЕС. Это страны-кандидаты Албания и Черногория, являющаяся членом Европейской экономической зоны Норвегия, а также Грузия и Украина.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.