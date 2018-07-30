Крым глазами чехов. Сенатор о визите делегации на полуостров

В эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что визит чешской делегации пойдет на пользу отношениям между Россией и ЕС.

Делегация политиков и общественных деятелей Чехии в ходе визита в Крым встретится с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента. Чешскую делегацию, которая уже несколько дней находится на полуострове, возглавляет депутат Европарламента Ягомир Когличек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства региона.



В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что поездка в Крым позволит представителям страны Евросоюза лично, а не из публикаций европейских СМИ, оценить обстановку в республике (слушайте аудио).

«Такие поездки, конечно, дают большой плюс Крыму и Евросоюзу в целом. Потому что те политики, которые приезжают в Крым из ЕС, своими глазами видят, что происходит в Крыму. Они понимают, что правда, которая есть в Крыму, далека от того, что пишется в чешских и европейских СМИ. Они видят большую разницу. Они понимают, что Крым не оккупирован, не аннексирован, настроение у крымчан самое положительное. С каждым годом, я уверен, будет все больше крымчан, которые довольны своим выбором, сделанным в 2014-м году [во время референдума]. Они [представители чешской делегации] встречаются с представителями национальных общин, понимают, что никакого нарушения прав человека нет, никого не хватают, не преследуют за убеждения. Это очень большой плюс нам и большой той части Евросоюза, которая желает знать правду о той ситуации, которая есть сегодня в Крыму», - отметил сенатор.

Отметим, что посольство Украины в Чехии выразило протест против визита чешской делегации в Крым. Ранее к решению Евросоюза продлить санкции против Крыма и Севастополя присоединились пять стран, не являющиеся членами ЕС. Это страны-кандидаты Албания и Черногория, являющаяся членом Европейской экономической зоны Норвегия, а также Грузия и Украина.