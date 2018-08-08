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Политика

В Совфеде напомнили Грузии об ответственности за события августа 2008 года

8 Августа 2018 в 10:52
В Совфеде напомнили Грузии об ответственности за события августа 2008 года
Фото: svetoten.info
В эфире НСН Владимир Джабаров заявил, что, не смотря на конфликт, отношения между странами могут быть налажены.

В Соединенных Штатах признали, что десять лет назад, когда началось военное противостояние между Грузией и Южной Осетией, грузинский президент Михаил Саакашвили «сорвался с поводка». О таком заявлении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, занимавший в то время пост министра обороны РФ.

В эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответственность Грузии за эскалацию конфликта не подлежит сомнению.

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«Это была стопроцентная агрессия со стороны Грузии, чтобы сейчас ни говорили Саакашвили и его приспешники. Они думают, что прошли годы, и все забылось, пытаются придумать разные версии. Но нет, существуют документальные кадры, которые доказывают, что ответственной была Грузия. Другого варианта здесь нет», - подчеркнул сенатор.

События тех лет, безусловно, существенно осложнили отношения между Москвой и Тбилиси, однако восстановить дипломатические связи возможно, считает Владимир Джабаров.

«Конечно, отношения сильно осложнились. Они и до этого были непростыми. В русле этих событий были разорваны полностью дипотношения. Хотя недавно глава правительства РФ сказал, что имеет смысл, может быть, пересмотреть вопрос о восстановлении отношений. Не могут два соседних государства не иметь дипломатических отношений. На уровне народов и российский народ , и грузинский народ испытывают друг к другу симпатии. Мы после Второй мировой войны, которая принесла нам столько горя и страданий, тем не менее, нашли в себе силы для нормализации отношений с Германией», - заметил сенатор в беседе с НСН.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году, напоминает RT. Напомним, десять лет назад вооруженный конфликт развернулся после того, как войска Грузии вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». Спустя несколько дней действий грузинские военные были вытеснены из республики.

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