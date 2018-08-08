В Совфеде напомнили Грузии об ответственности за события августа 2008 года

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В эфире НСН Владимир Джабаров заявил, что, не смотря на конфликт, отношения между странами могут быть налажены.

В Соединенных Штатах признали, что десять лет назад, когда началось военное противостояние между Грузией и Южной Осетией, грузинский президент Михаил Саакашвили «сорвался с поводка». О таком заявлении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, занимавший в то время пост министра обороны РФ.



В эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответственность Грузии за эскалацию конфликта не подлежит сомнению.

«Это была стопроцентная агрессия со стороны Грузии, чтобы сейчас ни говорили Саакашвили и его приспешники. Они думают, что прошли годы, и все забылось, пытаются придумать разные версии. Но нет, существуют документальные кадры, которые доказывают, что ответственной была Грузия. Другого варианта здесь нет», - подчеркнул сенатор.

События тех лет, безусловно, существенно осложнили отношения между Москвой и Тбилиси, однако восстановить дипломатические связи возможно, считает Владимир Джабаров.

«Конечно, отношения сильно осложнились. Они и до этого были непростыми. В русле этих событий были разорваны полностью дипотношения. Хотя недавно глава правительства РФ сказал, что имеет смысл, может быть, пересмотреть вопрос о восстановлении отношений. Не могут два соседних государства не иметь дипломатических отношений. На уровне народов и российский народ , и грузинский народ испытывают друг к другу симпатии. Мы после Второй мировой войны, которая принесла нам столько горя и страданий, тем не менее, нашли в себе силы для нормализации отношений с Германией», - заметил сенатор в беседе с НСН.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году, напоминает RT. Напомним, десять лет назад вооруженный конфликт развернулся после того, как войска Грузии вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». Спустя несколько дней действий грузинские военные были вытеснены из республики.