Новости за ночь: Иванов рассказал, что Кондолиза Райс признала вину Грузии в Восьмидневной войне

Фото: surfingbird.ru

Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Иванов: Кондолиза Райс признала вину Саакашвили в войне с ЮО



Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту» рассказал о заявлениях бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс в 2008 году по поводу действий грузинского президента Михаила Саакашвили. По словам Иванова, «в приватных беседах», Райс уверяла РФ, что Саакашвили не перейдёт «красную черту» в отношении Южной Осетии, но затем признала, что он «сорвался с поводка». Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о действиях властей Грузии в конфликте десятилетней давности.

Помпео требует от Порошенко выполнения указаний МВФ

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых призвал Киев выполнять требования МВФ. Напомним, ранее украинский лидер подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Это – одно из четырех требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

Пушков обратился к Эстонии после инцидента с запуском истребителем Испании

Ошибочный запуск боевой ракеты истребителем ВВС Испании при полете над Эстонией в своем Twitter прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, «в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят». Сенатор также призвал «следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолётами НАТО». Напомним, Минобороны Испании ранее начало расследование по факту инцидента.

За убийство Мадуро заказчики предложили 50 млн долларов

В Венесуэле в ходе расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро выяснили, что организаторы предложили убийцам 50 миллионов долларов и убежище в США. Также стало известно, что 11 наемников участвовали в организации нападения, их специально обучали обращатьс с дронами, пишет ТАСС. По подозрению в причастности к покушению на Мадуро задержаны шесть человек. Ранее Мадуро обвинил одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Хуана Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов.