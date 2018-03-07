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Политика

В штабе Собчак пристыдили Климкина за слова о политической шизофрении

7 Марта 2018 в 20:41
В штабе Собчак пристыдили Климкина за слова о политической шизофрении
Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова в беседе с НСН назвала заявление главы украинского МИД странным и некорректным.

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал политической шизофренией просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак разрешить ей посетить Крым. Если она хочет встретиться с представителями крымско-татарского народа, он предложил ей пообщаться с членами запрещенного в России меджлиса крымских татар.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова посчитала странным заявление Климкина.

«Я не готова комментировать неостроумные и некорректные высказывания о "политической шизофрении". Это звучит довольно странно для человека на таком посту», - отметила она в беседе с НСН.

По словам представительницы кандидата в президенты, речь о встрече только с крымскими татарами не шла. Как и о политической агитации на полуострове.

«Ксения Собчак из тех политиков, которые готовы встречаться с самыми разными людьми. Ни о какой агитации речи не было. Характер миссии, заявленный в письме, которое было направлено миграционную службу Украины – копия была направлена в посольство Украины в Москве и администрацию президента Порошенко, был гуманитарный. Ксения Собчак как кандидат в президенты России хотела встретиться с людьми, в отношении которых совершаются правонарушения. Показывать пальцем, кто это может быть, я не буду, не уполномочена. Но эта история не случилась. Да, мы готовы, мы ждем ответа. Как только ответ будет получен, мы соберем команду, подготовим программу и обо всем сообщим журналистам. К нам обращаются люди, мы последовательно отстаиваем права самых разных людей, мы последовательно говорим о том, что творится в нашей стране», - подчеркнула собеседница НСН.

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Напомним, накануне стало известно, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась к украиским властям за разрешением на въезд в Крым, поскольку, как она заявляла ранее, с точки зрения международного права Крым считается территорией Украины.

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