Политолог: После Грудинина перед Собчак должен извиниться президент США

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В эфире НСН Евгений Минченко расценил извинения Павла Грудинина перед Собчак в ходе теледебатов попыткой привлечь на свою сторону женский электорат.

В ходе очередных теледебатов кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин принес извинения телеведущей Ксении Собчак «от всех мужчин» и снова покинул студию. Он напомнил о словесной перепалке между Собчак и Владимиром Жириновским, когда лидер ЛДПР допустил нецензурные высказывания в адрес телеведущей, за которые до сих пор не извинился. Также Грудинин поздравил Собчак с Международным женским днем и подарил букет цветов.



В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко расценил жест Грудинина как попытку привлечь на свою сторону электорат Собчак (слушайте аудио).

«У Грудинина проблемы с женским электоратом. Это признают сами консультанты штаба КПРФ. У него пошло «проседание» по женщинам, после скандалом со счетами, семейными историями. Ему надо как-то поддержать эту тему, а перед Собчак сейчас модно извиняться. Грудинин не первый (ранее за нападение бывшего стажера Мосгордумы свои извинения телеведущей принесли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель МГД Алексей Шапошников - прим. НСН). Я думаю, что и Дональд Трамп должен извиниться перед Ксенией Анатольевной, чего уж», - сказал политолог.

Грудинин покинул теледебаты, потому что его не устроил формат, пишут Дни.ру. Ранее он также уходил из студии Первого канала, назвав их базаром и криками с места.

Напомним, первое столкновение между Собчак и Жириновским произошло на теледебатах 28 февраля. Тогда, в ответ на оскорбления, телеведущая плеснула водой из стакана в лидера ЛДПР. Взаимные обвинения продолжились 1 марта, когда оба кандидата обменялись мнениями по поводу их родственников, отмечает РБК. В минувшее воскресенье, 4 марта, на Собчак было совершено нападение – бывший стажер Мосгордумы облил ее водой, со словами «Ксения Анатольевна, это Вам за Жириновского». 6 марта Жириновский вновь оскорбил Собчак, назвав сумасшедшей.