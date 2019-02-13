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Политика

В ногу со временем. Суркова и Медведева похвалили за статьи в газетах

13 Февраля 2019 в 15:45
В ногу со временем. Суркова и Медведева похвалили за статьи в газетах
Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН о мировом тренде на написание представителями власти статей в СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой написание представителями власти статей для СМИ. По его словам, это принято во всем мире. Так Песков ответил на вопрос о статье премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РБК. Ранее Песков прокомментировал статью помощника российского президента Владислава Суркова, рассказавшего о «путинизме как идеологии будущего». Представитель Кремля охарактеризовал материал под названием «Долгое государство Путина», как достаточно сложный, требующий специального переосмысления, и подчеркнул, что в нем отражено личное мнение Суркова.

То, что представители российской власти начинают писать статьи и излагать свои мысли, свидетельствует о необходимости обратной связи и прямого общения с избирателями, сказал НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Социологи и писатели спорят с сурковским путинизмом
«Это нормальный цивилизованный способ общения политиков с избирателями. Хоть Медведев и не избран напрямую, он — часть российского политического истеблишмента, который сейчас ищет возможности объяснений и с элитами, и с населением, в связи с тем, что много сомнений по поводу среднесрочного и долгосрочного будущего. Начался период турбулентности. Кто-то говорит про транзит власти, кто-то говорит о том, что страна топчется на месте. Кто-то обещает нам вечный путинизм. Так или иначе, есть идеологический вакуум и не только идеологический, в общении власти с населением. Проблема, которую надо как-то решать. Вакуум, который надо как-то заполнять, и объясняться не только с широкими массами трудящихся, не только с простыми гражданами, но и с другими целевыми аудиториями, такими как бизнес-сообщество», — отметил политолог.

Он добавил, что неважно, пишут ли представители власти свои статьи сами или же просто подписывают своим именем написанные за них. В любом случае, это шаг вперед.

«Я думаю, что в том, что они начинают излагать свои мысли, не только в телеинтервью и коротких комментариях, это нормально, цивилизованный путь, то, что есть везде. Это свидетельство того, что мы все-таки шагаем в ногу с остальным миром», — сказал он.

Ранее в эфире НСН философ Александр Дугин назвал статью Владислава Суркова признаком последней стадии существования государства, а писатель Эдуард Лимонов поспорил с идеей путинизма, уверенный в том, что после ухода Путина Россия превратится в «бордель».
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