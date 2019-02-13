В ногу со временем. Суркова и Медведева похвалили за статьи в газетах

Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН о мировом тренде на написание представителями власти статей в СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой написание представителями власти статей для СМИ. По его словам, это принято во всем мире. Так Песков ответил на вопрос о статье премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РБК. Ранее Песков прокомментировал статью помощника российского президента Владислава Суркова, рассказавшего о «путинизме как идеологии будущего». Представитель Кремля охарактеризовал материал под названием «Долгое государство Путина», как достаточно сложный, требующий специального переосмысления, и подчеркнул, что в нем отражено личное мнение Суркова.

То, что представители российской власти начинают писать статьи и излагать свои мысли, свидетельствует о необходимости обратной связи и прямого общения с избирателями, сказал НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.