В ногу со временем. Суркова и Медведева похвалили за статьи в газетах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой написание представителями власти статей для СМИ. По его словам, это принято во всем мире. Так Песков ответил на вопрос о статье премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РБК. Ранее Песков прокомментировал статью помощника российского президента Владислава Суркова, рассказавшего о «путинизме как идеологии будущего». Представитель Кремля охарактеризовал материал под названием «Долгое государство Путина», как достаточно сложный, требующий специального переосмысления, и подчеркнул, что в нем отражено личное мнение Суркова.
То, что представители российской власти начинают писать статьи и излагать свои мысли, свидетельствует о необходимости обратной связи и прямого общения с избирателями, сказал НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
Он добавил, что неважно, пишут ли представители власти свои статьи сами или же просто подписывают своим именем написанные за них. В любом случае, это шаг вперед.
«Я думаю, что в том, что они начинают излагать свои мысли, не только в телеинтервью и коротких комментариях, это нормально, цивилизованный путь, то, что есть везде. Это свидетельство того, что мы все-таки шагаем в ногу с остальным миром», — сказал он.
Ранее в эфире НСН философ Александр Дугин назвал статью Владислава Суркова признаком последней стадии существования государства, а писатель Эдуард Лимонов поспорил с идеей путинизма, уверенный в том, что после ухода Путина Россия превратится в «бордель».