В МГИМО объяснили, почему Трамп никогда не поможет Бразилии

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ рассказал НСН, почему Бразилию не примут в НАТО.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высмеял идею американского президента Дональда Трампа о включении Бразилии в состав НАТО. Свое мнение он высказал в Twitter. Пушков назвал Трампа «новатором» за стремление присоединить к Организации Североатлантического договора страну, не имеющую к ней географического отношения, и предложил переименовать альянс в НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organization).

В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов отметил, что само заявление Трампа было чисто декларативным, так как США на деле никогда не станут помогать Бразилии (слушайте аудио).