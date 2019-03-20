В МГИМО объяснили, почему Трамп никогда не поможет Бразилии

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ рассказал НСН, почему Бразилию не примут в НАТО.
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высмеял идею американского президента Дональда Трампа о включении Бразилии в состав НАТО. Свое мнение он высказал в Twitter. Пушков назвал Трампа «новатором» за стремление присоединить к Организации Североатлантического договора страну, не имеющую к ней географического отношения, и предложил переименовать альянс в НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organization).
В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов отметил, что само заявление Трампа было чисто декларативным, так как США на деле никогда не станут помогать Бразилии (слушайте аудио).
«Я не вижу никаких особых перспектив, все это носит поверхностный, наносный, сенсационный риск и характер. Мы знаем прекрасно, что президент Болсонару себе в качестве объекта для подражания избрал Трампа. Ни одна страна не хочет иметь в своем ближайшем окружении какого-то сильного конкурента. Как бы Соединенные Штаты с пониманием, на декларативном уровне не относились к Бразилии, поддерживая ее какие-то стремления чисто формально, на деле они всегда вставляли ей палки в колеса. Они не хотели становления Бразилии в качестве альтернативного полюса силы в своем полушарии. Бразилия — достаточно мощная страна на сегодняшний день. Восьмое место в десятке промышленно развитых стран, перспективы у нее великолепные. Поэтому Соединенные Штаты никогда не будут на практике прилагать усилия для того, чтобы помочь Бразилии стать равными самим себе», — заявил эксперт.
Напомним, 19 марта Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Жаиром Болсонару заявил
, что хотел бы видеть Бразилию членом Североатлантического альянса. В МИД РФ пообещали
внимательно изучить это заявление американского лидера.