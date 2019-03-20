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Политика

В МГИМО объяснили, почему Трамп никогда не поможет Бразилии

20 Марта 2019 в 09:51
В МГИМО объяснили, почему Трамп никогда не поможет Бразилии
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ рассказал НСН, почему Бразилию не примут в НАТО.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высмеял идею американского президента Дональда Трампа о включении Бразилии в состав НАТО. Свое мнение он высказал в Twitter. Пушков назвал Трампа «новатором» за стремление присоединить к Организации Североатлантического договора страну, не имеющую к ней географического отношения, и предложил переименовать альянс в НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organization).

В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов отметил, что само заявление Трампа было чисто декларативным, так как США на деле никогда не станут помогать Бразилии (слушайте аудио).

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«Я не вижу никаких особых перспектив, все это носит поверхностный, наносный, сенсационный риск и характер. Мы знаем прекрасно, что президент Болсонару себе в качестве объекта для подражания избрал Трампа. Ни одна страна не хочет иметь в своем ближайшем окружении какого-то сильного конкурента. Как бы Соединенные Штаты с пониманием, на декларативном уровне не относились к Бразилии, поддерживая ее какие-то стремления чисто формально, на деле они всегда вставляли ей палки в колеса. Они не хотели становления Бразилии в качестве альтернативного полюса силы в своем полушарии. Бразилия — достаточно мощная страна на сегодняшний день. Восьмое место в десятке промышленно развитых стран, перспективы у нее великолепные. Поэтому Соединенные Штаты никогда не будут на практике прилагать усилия для того, чтобы помочь Бразилии стать равными самим себе», — заявил эксперт.

Напомним, 19 марта Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Жаиром Болсонару заявил, что хотел бы видеть Бразилию членом Североатлантического альянса. В МИД РФ пообещали внимательно изучить это заявление американского лидера.
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